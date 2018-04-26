Глава севастопольского Избиркома подал в отставку

"Перед тем как я ее (грамоту) сейчас вручу, хочу сказать спасибо Александру Юрьевичу за проделанную работу. К сожалению, я для всех объявление сделаю, Александр Юрьевич принял для себя решение дальше продолжить карьеру в иной должности, поэтому в связи с его вкладом в работу, вручаю ему эту грамоту", — сказал Овсянников.

Петухов отказался рассказать журналистам, где и какую должность займет.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Петухов был назначен на должность главы севастопольского Избиркома в начале июня 2017 года.