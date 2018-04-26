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Глава севастопольского Избиркома подал в отставку
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Глава севастопольского Избиркома подал в отставку 

РИА Новости Крым 20 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Глава Севастопольской избирательной комиссии Александр Петухов подал в отставку. Об этом сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников во время вручения ему почетной грамоты правительства города.
"Перед тем как я ее (грамоту) сейчас вручу, хочу сказать спасибо Александру Юрьевичу за проделанную работу. К сожалению, я для всех объявление сделаю, Александр Юрьевич принял для себя решение дальше продолжить карьеру в иной должности, поэтому в связи с его вкладом в работу, вручаю ему эту грамоту", — сказал Овсянников.
Петухов отказался рассказать журналистам, где и какую должность займет.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Петухов был назначен на должность главы севастопольского Избиркома в начале июня 2017 года.
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