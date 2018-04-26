Фермеры Калининградской области в 2018 году получат 108 млн рублей в виде грантов

КАЛИНИНГРАД , 26 апреля. / ТАСС /. Фермеры в Калининградской области в 2018 году получат 108 млн рублей в виде бюджетных грантов, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В 2018 году на поддержку малых форм хозяйствования из консолидированного бюджета направляется более 108 млн рублей. Грантовая поддержка будет осуществляться по четырем направлениям: начинающие фермеры, семейные животноводческие фермы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, производители и переработчики сельхозпродукции в малых формах хозяйствования", — сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства, специальные гранты поддержки этой группы аграриев, развивающих такие приоритетные в плане импортозамещения направления, как выращивание зеленных культур, птицеводство, переработка овощей, плодов, ягод и грибов, были учреждены в прошлом году по инициативе губернатора. Тогда на эти цели из бюджета области было направлено 16 млн рублей, помощь получили десять фермеров. В текущем году решено увеличить размер каждого гранта до 2 млн руб.

Максимальный размер гранта для развивающих молочное и мясное животноводство начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм сохранен на уровне 2017 года и составляет 3 млн и 30 млн рублей соответственно. По другим направлениям сельхозпроизводства начинающий фермер может претендовать на финансовую поддержку в размере до 1,5 млн рублей, семейные фермы — до 21,6 млн рублей.

Получатели грантов будут определены по результатам конкурсных отборов, сказали в министерстве, отметив, что в регионе грантовая поддержка малых форм хозяйствования осуществляется с 2012 года. За минувшие годы предоставлено 235 грантов, общий объем государственной поддержки из средств консолидированного бюджета превысил 570 млн рублей. Фермеры, получившие грант, выращивают овощи, картофель, зерно, ягоды, производят молоко, мясо, яйцо, мед, а также занимаются переработкой сельхозпродукции.