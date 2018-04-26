Московские школьники первыми в мире выловили гребневика на полярной станции «Барнео»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель полярной экспедиции московских школьников Иван Смирнов.

«Мы первыми выловили гребневика планктонной сетью на полярной станции «Барнео». Его размер составляет 2-3 см. Его мы передадим в Центр морских исследований МГУ . Это большое достижение. До нас разные научные группы пытались поймать его, на глубине 50 м подо льдом, а нам удалось поймать его на глубине 20 м», — сказал И. Смирнов.

Он добавил, что всего экспедиция привезла около 50 кг образцов для исследований.

В рамках 10-й арктической экспедиции московские школьники отправились на Северный полюс с ледовой базы «Барнео». В ходе экспедиции московские школьники проводили исследовательские работы. Они везли с собой в Арктику портативные лаборатории и брали для исследований специальные образцы льда с разной глубины — 0,5, 1 и 1,5 м, а также с нижней кромки льда и из воды.