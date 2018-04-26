Макаревич вновь «прошелся» по россиянам

Teleprogramma.pro уже рассказывала ранее, как Андрей Макаревич нелицеприятно высказался о своих соотечественниках, сказав, что в России власти «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Теперь же под критику музыканта попало недавнее предложение зампреда Госдумы Петра Толстого , который во время одного из своих выступлений предложил лечиться настойкой «Боярышника» и корой дуба, если американские лекарства все-таки окажутся под санкциями.

Выражая собственное мнение на этот счет, Макаревич подметил, что до недавних пор власти не могли разозлить россиян, но теперь, похоже, им это удалось. " У них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на все наплевать. Завтра придумают закон, чтобы через одного самим в печки прыгать — побежим дрова собирать", — в свойственной ему манере написал Макаревич на своей странице в Facebook.

К слову, на этот раз сторонников музыканта оказалось больше, чем противников. В комментариях к публикации многие поддержали точку зрения лидера «Машины времени» и поблагодарили его за смелость. Впрочем, были и те, кто посоветовав Андрею Вадимовичу разобраться в ситуации, указав на то, что слова зампреда Госдумы Петра Толстого были вырваны журналистами из контекста и переданы неправильно.