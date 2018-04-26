Ещё
Круглый стол по транспортному освещению пройдёт в рамках выставки «ЭлектроТранс 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Круглый стол по транспортному освещению пройдёт в рамках выставки «ЭлектроТранс 2018» 

РЖД-Партнер 25 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
К участию приглашены специалисты, отвечающие за организацию освещения в метрополитенах, на вокзалах и станциях, в транспортных тоннелях, а также представители заводов-изготовителей вагонов метро, трамваев, автобусов, троллейбусов и электропоездов. В работе мероприятия примут участие эксперты ассоциации АПСС, Международной Ассоциации «Метро», ассоциации предприятий горэлектротранспорта МАП ГЭТ, представители отраслевых институтов и испытательных центров.
Цель круглого стола: обсудить возможности модернизации освещения объектов пассажирской транспортной инфраструктуры в свете развития светодиодного освещения и передовых светодизайнерских решений, установить прямой диалог между российскими изготовителями осветительных приборов и заинтересованными заказчиками.
Тематика круглого стола:
* Законодательная и нормативная база: специфика транспортной отрасли
* Вопросы качества. Сертификация, испытания, проблемы выбора надёжной осветительной аппаратуры
* Применение энергоэффективных световых технологий на транспорте: улучшение качества световой среды, условий труда. Энергосервисный контракт для предприятий транспорта
* Грамотный светодизайн на транспортных объектах как элемент формирования здоровой и позитивной атмосферы в местах скопления людей
* Экология транспортного освещения: риски для пассажиров и персонала
* Освещение салона подвижного состава: тенденции и перспективы
* Аварийное освещение, информационные указатели
Выставку «ЭлектроТранс» посещает 2000 специалистов предприятий городского пассажирского транспорта, железных дорог, пригородных пассажирских компаний, объектов транспортной инфраструктуры и проектных институтов. Регистрация и электронный билет: http://www.electrotrans-expo.ru/ticket
РЖД-Партнер: последние новости
Самым дорогим направление лета 2018-го стала Испания Президент России направил приветствие участникам XIII Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнёрство 1520» Лучшими железными дорогами Европы признаны магистрали Швейцарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…305
Макаревич снова оскорбил россиян717
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море214
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение