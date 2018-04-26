Круглый стол по транспортному освещению пройдёт в рамках выставки «ЭлектроТранс 2018»

К участию приглашены специалисты, отвечающие за организацию освещения в метрополитенах, на вокзалах и станциях, в транспортных тоннелях, а также представители заводов-изготовителей вагонов метро, трамваев, автобусов, троллейбусов и электропоездов. В работе мероприятия примут участие эксперты ассоциации АПСС, Международной Ассоциации «Метро», ассоциации предприятий горэлектротранспорта МАП ГЭТ, представители отраслевых институтов и испытательных центров.

Цель круглого стола: обсудить возможности модернизации освещения объектов пассажирской транспортной инфраструктуры в свете развития светодиодного освещения и передовых светодизайнерских решений, установить прямой диалог между российскими изготовителями осветительных приборов и заинтересованными заказчиками.

Тематика круглого стола:

* Законодательная и нормативная база: специфика транспортной отрасли

* Вопросы качества. Сертификация, испытания, проблемы выбора надёжной осветительной аппаратуры

* Применение энергоэффективных световых технологий на транспорте: улучшение качества световой среды, условий труда. Энергосервисный контракт для предприятий транспорта

* Грамотный светодизайн на транспортных объектах как элемент формирования здоровой и позитивной атмосферы в местах скопления людей

* Экология транспортного освещения: риски для пассажиров и персонала

* Освещение салона подвижного состава: тенденции и перспективы

* Аварийное освещение, информационные указатели

Выставку «ЭлектроТранс» посещает 2000 специалистов предприятий городского пассажирского транспорта, железных дорог, пригородных пассажирских компаний, объектов транспортной инфраструктуры и проектных институтов. Регистрация и электронный билет: http://www.electrotrans-expo.ru/ticket