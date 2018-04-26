Сотрудники «Нижегородского водоканала» рассказали школьникам о профессии химика

«Нижегородский водоканал» поддержал проект, созданный для профессиональной ориентации школьников. Сотрудники предприятия приняли участие в деловой игре «Траектория», в ходе которой рассказали ребятам о профессии химика, а также показали несколько интересных опытов. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Деловая игра для школьников «Траектория» состоялась на базе университета имени Лобачевского. Ее посетили 325 учащихся нижегородских школ. Цель игры — помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии, а также понять, насколько та или иная специальность будет востребована на рынке труда. Сотрудники Центральной химико-бактериологической лаборатории Слудинской водопроводной станции на своем примере показали, что быть химиком — это интересно и престижно. В ходе игры на знание школьного курса химии был выбран победитель.

«Мы были приятно удивлены, что ребята отлично знают предмет, причем как практику, так и теорию. Надеюсь, нам удалось укрепить их любовь к химии и после учебы в университете они захотят присоединиться к коллективу «Нижегородского водоканала», — отметила начальник Центральной химико-бактериологической лаборатории при Слудинской водопроводной станции Екатерина Маркина.

Ранее сообщалось, что порядка 1500 человек примут участие в заплыве через Волгу в Нижнем Новгороде.

Фото: «Нижегородский водоканал»