В Кирове подрядчиков заставят исправлять некачественный ремонт дорог

Жители Кирова сообщают о неудовлетворительном состоянии дорог в областном центре. С наступлением весны на городских дорогах обнажились ямы и трещины на участках, которые приводили в порядок в прошлом году, передает пресс-служба областного правительства.

«Вопрос, который мучает жителей дома № 4 по улице Профсоюзной более месяца. Выезд из двора. Кто собирается заделывать ямину на дороге? Была 30 на 30, стал обваливаться асфальт, становится 30 на 80. Раньше колесо от грузовика закрывало, сейчас проваливается в ямину. Диаметр растет не по дням, а по часам. Как бы целый дом не провалился. Кто будет делать? Кто отвечает?», — возмутилась одна из кировчанок. Входе прямой линии губернатор Кировской области сообщил, что исправление недочетов на дорогах областного центра входит в обязанности подрядчиков.

«В прошлом году мы в корне изменили подход, когда вместе с общественниками, с гражданами принимали дороги у подрядчиков. Теперь во главу угла у нас поставлены гарантийные обязательства. Там, где подрядчик допустил некачественную работу, будет применяться исполнение гарантийных обязательств полном соответствии с подписанными контрактами. Погода внесла коррективы, и начало дорожных работ пока что отложено. Но я надеюсь, что мы проведем ремонт дорог в графике», — пояснил Игорь Васильев

Глава региона напомнил, что в этом году область получила от федерации значительные средства на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2018 году отремонтируют 137 км покрытия, в том числе две федеральных дороги, четыре региональных, а также 82 объекта в Кирове, 13 объектов в Слободском и 1 — в Кирово-Чепецке

Ранее стало известно, что к октябрю текущего года в Кировской области паспортизуют 530 километров автодорог. Соответствующий аукцион был размещен на сайте госзакупок. Победившая компания должна будет исследовать 14 дорог региона.