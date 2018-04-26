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«Его надо убирать»: экс-чиновники уральского города пожалуются Путину на мэра
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«Его надо убирать»: экс-чиновники уральского города пожалуются Путину на мэра 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщил «ФедералПресс» депутат гордумы Алексей Пестовский, копии обращения будут направлены в областную прокуратуру и управление ФСБ, а также депутату Госдумы Дмитрию Ионину.
«Обращение готовилось от всех людей, которые попали под пресс нового главы. Идет чистка всех МУПов, ставят своих людей, в ТОМСах у нас посты почти везде занимают отставные силовики. Увольняют лучших людей: руководительнице финуправления Ольга Бачурина оставалось доработать пять месяцев до 25-летнего стажа, а ее уволили по надуманным обстоятельствам. Я ушел сам, но под гнетом административного ресурса. Сейчас я ощущаю огромное давление, идут надуманные жалобы и заказные статьи», — сообщил Алексей Пестовский.
По словам депутата, Андрей Самочернов «отгородился от народа». К его ошибочным решениям Пестовский отнес попытку слияния школ в поселках Покровское и Трифоновка. Кроме того, местные жители недовольны высокими коммунальными тарифами. «Народ обнищал, готов хоть на демонстрации выходить. Пенсионерам жить уже не на что», — заявил Пестовский. Он добавил, что сейчас администрация планирует разработать проект газификации поселка Писанец за счет местных жителей, которых для этого уговаривают вступить в кооператив. «Это порядка 40 тысяч с дома. У населения нет таких денег, там в основном безработные пенсионеры», — заключил Пестовский.
Бывший председатель ТОМС поселка Сосновый бор Артур Гареев заявил корреспонденту «ФедералПресс», что пока не слышал о петиции, но готов ее подписать. «Самочернова надо убирать, он крестьянин, обыкновенный крестьянин. Я понимаю, что он из Трифоновки, но не до такой же степени. Посадил вокруг себя отставных „мусоров“, которые нигде не прижились и толком не работали, назначает себе карманных депутатов. У человека нет друзей, народа он боится. Зачем нам такой руководитель?» — сказал Гареев.
Корреспондент «ФедералПресс» несколько раз пытался связаться с Андреем Самочерновым, но получить комментарий не удалось.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно в Артемовском прошли довыборы в городскую думу. Тогда тещу Андрея Самочернова уличили в незаконной агитации за одного из кандидатов.
Фото с сайта мэрии
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