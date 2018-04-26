Silver Mercury 2018 продлевает срок подачи конкурсных работ

Москва , 26 апреля. Как сообщают организаторы Silver Mercury, в этом году номинации премии разделены на два блока — «Стратегия и эффективность» и «Креатив и реализация». В первый блок подаются только интегрированные рекламные кампании, в которых использовано не менее двух маркетинговых инструментов, во второй, помимо комплексных, могут подаваться также монокампании или отдельные элементы кампаний. На соискание премии могут претендовать проекты, реализованные с 1 января 2017 года по 1 апреля 2018 года включительно. Подать заявку на участие можно на сайте silvermercury.ru до 4 мая.

По традиции номинантов оценивают не только профессиональные исполнители в области коммуникаций, но и заказчики рекламных услуг. В жюри конкурса будет отобрано 200 экспертов. В блок «Стратегия и эффективность» войдут 70% рекламодателей и 30% представителей агентств, в блок «Креатив и реализация» — 70% представителей агентств и 30% рекламодателей. Голосование проходит в несколько этапов:

14-20 мая — онлайн-голосование и формирование лонг-листа

25 мая — публикация лонг-листа и тайминга публичной защиты проектов

29 мая — публичная защита проектов (блок «Стратегия и эффективность»)

30 мая — закрытое голосование жюри (блок «Креатив и реализация»)

Система оценки номинантов максимально прозрачна: результаты голосования сохраняются в тайне и от конкурсантов, и от членов жюри вплоть до церемонии награждения, после чего публикуются в отрытом доступе на сайте фестиваля. Это гарантирует независимую и объективную оценку проектов.

Вручение премии пройдет 6-7 июня 2018 года в рамках Фестиваля Silver Mercury. В первый день состоится церемония награждения победителей блока «Стратегия и эффективность», во второй — «Креатив и реализация». В каждом из блоков номинаций присуждаются гран-при, первое, второе и третье места. Обладатели гран-при и первого места награждаются статуэткой Silver Mercury, призеры — фирменными грамотами фестиваля.

Помимо призов, победители премии получают 3 балла в рейтинге креативности АКАР (категория «Маркетинговые услуги») и 1 балл в рейтинге эффективности АКАР по всем номинациям.

Silver Mercury — один из крупнейших фестивалей креатива в маркетинговых коммуникациях, кросс-функциональная площадка для взаимодействия крупнейших клиентов и игроков рынка: агентств, рекламодателей, представителей СМИ. Миссией фестиваля являются развитие, вдохновение, оценка и признание профессионалов рекламы.

В 2018 году фестивальная программа Silver Mercury пройдет 6-7 июня в кинотеатре «Горизонт» под девизом «Искусство маркетинга. Пространство возможностей». Программа мероприятия будет озвучена в ближайшее время. А церемония награждения победителей конкурса состоится в Amber Plaza.