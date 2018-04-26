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На территории города Москвы вводятся ограничения оборота оружия
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На территории города Москвы вводятся ограничения оборота оружия 

Управа района Якиманка 28 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Уважаемые жители и гости столицы!
Росгвардия и полиция города Москвы доводят до Вашего сведения, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года №202 в связи с повышенными мерами безопасности в период подготовки и проведения чемпионата Мира по футболу FIFA-2018, с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории города Москвы вводятся ограничения оборота оружия, в соответствии с которыми его ношение, транспортировка (перевозка), приобретение и реализация запрещаются.
Убедительно просим воздержаться от перемещений с оружием по городу в указанный период.
Предупреждаем об ответственности за нарушения установленных правил вплоть до изъятия оружия и последующего аннулирования лицензий и разрешений на его хранение и ношение.
Надеемся на Ваше понимание.
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