Греция отказалась от дополнительных кредитов ЕК

Москва , 26 апреля — «Вести. Экономика». Греция может выйти из третьей программы финансовой помощи без запасной кредитной линии и без новых мер строгой экономии, заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас

Выступая на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Афинах, Ципрас сказал, что Греция не намерена отказываться от реформ и находится на пути к достижению своих финансовых целей на 2018-2020 годы.

Он сказал, что Афины и европейские кредиторы также близки к соглашению о создании структуры для сокращения огромной долговой нагрузки страны.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в свою очередь согласился с Ципрасом по поводу того, что дополнительная кредитная линия Греции не понадобится. Глава ЕК также отметил достижения Греции в плане проведения реформ в обмен на финансовую помощь.

"Мы хотим приложить все усилия для обеспечения того, чтобы выход Греции из программы спасения был чистым. И что не будет никакой предупредительной (кредитной) линии", — сказал Юнкер после встречи с Ципрасом.

Как писали «Вести. Экономика», глава греческого центрального банка в конце февраля заявил, что Греции понадобится финансовая «подушка безопасности», после того как в августе закончится программа финансового спасения страны.

Греция получила 260 млрд евро в виде финансовой помощи с 2010 г., а третий этапа программы закончится в августе 2018 г.

Афины, стремясь показать, что уже могут получить доступ к долговым рынкам, в этом месяце уже привлекли 3 млрд евро от продажи облигаций со сроком погашения через 7 лет.

Но некоторые директивные органы Евросоюза считают, что Греция не сможет справиться без резервной кредитной линии.

Глава ЦБ Греции Яннис Стурнарас , выступая на ежегодном собрании акционеров центрального банка, сказал, что программа предусмотрительной поддержки поможет процессу финансирования Греции.

"Международный опыт показал, что испытание на рынке для создания подушки безопасности ликвидности до конца программы создает атмосферу доверия и открывает путь для выхода страны из программы", — сказал Стурнарас.

"Тем не менее следует отдельно рассмотреть программу предусмотрительной поддержки", — добавил Стурнарас. По его словам, это снизит затраты по займам для Греции и предоставит правительству и банкам доступ к кредитам после завершения программы финансового спасения.