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Исполняющий обязанности префекта ЮВАО Александр Скороспелов встретился с жителями района Лефортово
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Исполняющий обязанности префекта ЮВАО Александр Скороспелов встретился с жителями района Лефортово 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 26 минут назад
Провел встречу исполняющий обязанности префекта ЮВАО Александр Скороспелов. Также в диалоге с жителями приняли участие депутат Мосгордумы Зоя Зотова, заместители префекта ЮВАО и руководители структурных подразделений и ведомств округа. Началась встреча традиционно с выступления главы управы района Лефортово Азамата Царикаева, который рассказал, что в прошлом году в районе были благоустроены территории дошкольного отделения школы № 417 и школы № 1228. В этом году в районе благоустроят территории еще трех объектов образования.
После доклада главы управы перешли к ответам на вопросы жителей, касающиеся торговли, строительства, безопасности, а также благоустройства и озеленения. Так, жители дома № 16 по улице Красноказарменная интересовались, что нужно сделать, чтобы дополнительно высадить в своем дворе новые сорта деревьев и кустарников.
—­­ Информация по этому вопросу есть на страничке «Миллион деревьев» на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды, — ответил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин. — Голосование по озеленению проводится на портале «Активный гражданин». Жители выбирают дворы, где хотят провести озеленение, и растения для посадки, а специалисты утверждают перечень дворов, набравших наибольшее количество голосов.
Также жителей интересовало, где будет вновь открыт Лефортовский рынок, который обещали восстановить после того, как на его месте началось строительство станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро.
—­­ Около метро «Авиамоторная» идет строительство многофункционального торгового центра, в котором предполагается разместить рынок, — заверил заместитель префекта ЮВАО Петр Мотякин.
Что касается строительства метро, то спрашивали жители и о сроках открытия станции у кинотеатра «Спутник».
—­­ В районе Лефортово строятся две станции метро — «Лефортово» и «Авиамоторная», которые относятся к третьему пересадочному контуру Московского метрополитена, — сказал заместитель префекта Андрей Крысанов. — Первых пассажиров они примут уже в 2019 году.
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