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Рэпер Pharaoh умылся, причесался и вышел в свет с новой пассией — не Алесей Кафельниковой
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Рэпер Pharaoh умылся, причесался и вышел в свет с новой пассией — не Алесей Кафельниковой 

WMJ.ru 27 минут назад
Фото: WMJ.ru
Глеб Голубин (настоящее имя рэпера) — нечастный гость светских тусовок. Одни из последних мероприятий он посещал со своей возлюбленной моделью Алесей Кафельниковой. Накануне, 25 апреля Pharaoh появился на премии Chopard Talent Award. Артист был сам на себя не похож: он улыбался, а компанию ему составляла таинственная брюнетка. А меж тем, совсем недавно в Сети обсуждали воссоединение Алеси и Глеба. Мол, пара давно снова встречается, но прячет свои отношения от посторонних глаз. Появление этой спутницы Глеба окончательно спутало все карты.
Интересно, что на этот выход скажет Алеся? В последнее время она перестала активно вести соцсети, а новые публикации связаны только с работой. Но, может, хоть в Storis Кафельникова выскажется, как думаешь?
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Фото:ВКонтакте, пресс-служба
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