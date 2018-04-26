Рэпер Pharaoh умылся, причесался и вышел в свет с новой пассией — не Алесей Кафельниковой

Глеб Голубин (настоящее имя рэпера) — нечастный гость светских тусовок. Одни из последних мероприятий он посещал со своей возлюбленной моделью Алесей Кафельниковой . Накануне, 25 апреля Pharaoh появился на премии Chopard Talent Award. Артист был сам на себя не похож: он улыбался, а компанию ему составляла таинственная брюнетка. А меж тем, совсем недавно в Сети обсуждали воссоединение Алеси и Глеба. Мол, пара давно снова встречается, но прячет свои отношения от посторонних глаз. Появление этой спутницы Глеба окончательно спутало все карты.

Интересно, что на этот выход скажет Алеся? В последнее время она перестала активно вести соцсети, а новые публикации связаны только с работой. Но, может, хоть в Storis Кафельникова выскажется, как думаешь?

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Фото:ВКонтакте, пресс-служба