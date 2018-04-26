Зауральский маткапитал — фейк или реальность? Молодым семьям в деньгах не отказывают, но и не дают

— За нами, в соответствии с поручением губернатора Курганской области А. Г. Кокорина от 21 декабря 2015 года по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» госпрограммы «Развитие жилищного строительства», признано право на получение региональной субсидии при рождении (усыновлении) ребенка. До настоящего времени, несмотря на признание за нами права на получение капитала в 2016 году, оно нам не предоставлено, что делает наши конституционные права, закрепленные в Конституции РФ и иных федеральных законах, иллюзорными, — говорится в петиции.

По словам автора документа курганца Дмитрия Дубровина, в региональном материнском капитале ему не отказывают — деньги просто не выплачивают.

— В 2016 году мы получили письма из управления образования, признающие за нами право на получение капитала. Однако срок выплаты в данных подтверждениях не прописан. Ждем уже два года, но безрезультатно, — говорит Дмитрий.

Областное правительство должно было перечислить банку для погашения части ипотечного кредита 358 тысяч рублей, а саму молодую семью — оповестить о переводе денег.

— Два года ожидания — вот что меня волнует. Уже два бюджета приняли, а про нас забыли, что ли? — вопрошает молодой отец.

Изучая документы подпрограммы и губернаторского поручения, Дмитрий информации о конкретном сроке, за который его семья должна получить субсидию, не нашел.

— Ничего подобного обнаружить не удалось. Иначе действовали бы по-другому — сразу в прокуратуру или суд, — объясняет Дмитрий.

Долги по ипотеке у молодых семей снижаются, но участие в программе на это не влияет — родители платят сами

Долги по ипотеке у молодых семей, участвующих в подпрограмме, с каждым месяцем снижаются — естественно, за счет самих заемщиков. Если родители выплатят банку всю необходимую сумму из своего кармана, возмещать им 358 тысяч правительство будет не обязано.

— Если сам заплатишь, ничего тебе не причитается. По закону о РМК (региональный маткапитал. — Прим. ред.), в отличие от федерального материнского капитала, субсидией можно погасить только сумму долга, не более, — рассказывает Дубровин.

По правилам программы на региональный маткапитал при рождении первого ребенка могут рассчитывать семьи, в которых каждый из родителей моложе 35 лет. Еще одним условием является оформление займа через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» региональной государственной программы «Развитие жилищного строительства на 2014–2018 годы».

За последние несколько лет программа по поддержке молодых семей несколько раз менялась, говорят родители. Сначала правительство хотела отменить субсидии по второму ребенку, но после череды скандалов и судов продлило выплаты для детей, рожденных до октября 2015 года. В 2017 году программу урезали на 150 миллионов, заявив, что из 1200 семей в 2017 году выплаты смогут получить лишь 850, а более 330 семей останутся в листе ожидания как минимум до 2018 года. В апреле 2017 года правительство области приняло решение, что РМК получат 349 молодых семей и на эти цели из регионального бюджета выделят более 121 миллиона рублей, но уже в августе, по данным сайта областного правительства, были названы другие числа —197 семей и сумма в 76,6 миллиона.

Сегодня портал 45.ru отправил в пресс-службу губернатора Алексея Кокорина редакционный запрос по региональному маткапиталу и попросил разъяснить порядок выплат и количество семей, которые до сих пор не получили деньги. Мы будем следить за развитием событий.