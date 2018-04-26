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Лидер штаба Навального в Краснодаре: мы продолжаем дискуссию с властями по поводу шествия 5 мая
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Лидер штаба Навального в Краснодаре: мы продолжаем дискуссию с властями по поводу шествия 5 мая 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом Лидер штаба Навального в Краснодаре Размик Симонян рассказал корреспонденту «ФедералПресс», комментируя отказ мэрии Краснодара в согласовании митинга и массового шествия по центральной улице города.
«Мы по-прежнему продолжаем диалог с властями, пытаясь убедить их в том, что нашим целям не соответствуют те места, которые нам пытаются предоставить. Наша цель убедить чиновников в том, что нам сейчас необходимо предоставить место в центре. Сейчас мы ждем ответа», — прокомментировал ситуацию политик.
По словам Симомняна, они готовы рассмотреть альтернативные варианты для своей акции в центре, если туда будут включены определенные конкретные места, которые они хотят посетить. «Для нас желателен уже завяленный вариант, а остальное все мы готовы обсуждать в формате дискуссии. Может быть, мы согласимся с альтернативам, а может и нет. Пока я не знаю. Если по итогам переговоров нам откажут в согласовании, то мы будем делать те мероприятия, которые необходимы для цели нашего публичного мероприятия».
Отметим, что ранее навальнисты сообщили, что они получили ответ от администрации города на уведомление о проведении шествия и митинга 5 мая. Им предложили покинуть центр и провести митинг на «Баскет-холле». Предложений по альтернативам шествия озвучено не было.
Ранее оппозиционеры планировали организовать шествие по маршруту от здания «Макдоналдс» на пересечении улиц Красной и Северной до приёмной президента (Карасунская, 70). Начало акции было запланировано на 14-00.
Напомним, что оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о проведении 5 мая протестной акции в крупных городах России, приуроченной к предстоящей инаугурации Владимира Путина.
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