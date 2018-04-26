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Развитие грибоводства в Подмосковье
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Развитие грибоводства в Подмосковье 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Появились новые агрохозяйства, где выращивают шампиньоны, вешенки, зимние опята, шиитаке и другие виды грибов. При этом до сих пор 94% потребляемых в Московской области грибов — импортные. В планах аграриев − увеличить ежегодные объемы производства грибов в Подмосковье до 123, 6 тысячи тонн. О том, какие грибы выращивают в Подмосковье, в каких муниципалитетах располагаются крупные фермы и комплексы по выращиванию грибов и какова производительность новых грибоводческих агропредприятий, смотрите в инфографике РИАМО.
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