Развитие грибоводства в Подмосковье 

Появились новые агрохозяйства, где выращивают шампиньоны, вешенки, зимние опята, шиитаке и другие виды грибов. При этом до сих пор 94% потребляемых в Московской области грибов — импортные. В планах аграриев − увеличить ежегодные объемы производства грибов в Подмосковье до 123, 6 тысячи тонн. О том, какие грибы выращивают в Подмосковье, в каких муниципалитетах располагаются крупные фермы и комплексы по выращиванию грибов и какова производительность новых грибоводческих агропредприятий, смотрите в инфографике РИАМО.