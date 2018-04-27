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Центробанк не стал менять ключевую ставку
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Центробанк не стал менять ключевую ставку 

BFM.RU 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Банк России 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении Центробанка по итогам совета директоров. На предыдущем совете директоров 23 марта регулятор снизил ставку на 25 б. п. (0,25 п. п.) с предыдущего уровня в 7,5% на фоне рекордно низкой инфляции.
«Регулятор отмечает, что годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции», — отмечается в релизе.
Новое решение о ставке принималось в резко изменившихся условиях — 6 апреля США ввели против России новые санкции, обрушив российские ценные бумаги и ослабив рубль. Часть потерь рынки компенсировали, однако аналитики не ждали, что Банк России пойдет на дальнейшее смягчение после апрельского шока, последствия которого еще предстоит оценить.
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