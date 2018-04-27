Центробанк не стал менять ключевую ставку

Банк России 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, говорится в сообщении Центробанка по итогам совета директоров. На предыдущем совете директоров 23 марта регулятор снизил ставку на 25 б. п. (0,25 п. п.) с предыдущего уровня в 7,5% на фоне рекордно низкой инфляции.

«Регулятор отмечает, что годовая инфляция остается на низком уровне. При этом произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции», — отмечается в релизе.