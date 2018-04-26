МИД России потребовал от США вернуть все объекты дипломатической собственности

Она подчеркнула, что здание генконсульства и резиденция генконсула не принадлежат США, а арендованы у Санкт-Петербурга

"Со своей стороны настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем", — сказала Захарова.

По словам представителя МИД России, ничего подобного в истории российско-американских отношений еще не случалось.

"Налицо очередное грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", — добавила Захарова.