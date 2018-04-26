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МИД России потребовал от США вернуть все объекты дипломатической собственности
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МИД России потребовал от США вернуть все объекты дипломатической собственности 

Газета.Ru 43 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Вашингтона вернуть все объекты российской собственности, захваченные в США. Об этом Захарова сказала в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что здание генконсульства и резиденция генконсула не принадлежат США, а арендованы у Санкт-Петербурга.
"Со своей стороны настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем", — сказала Захарова.
По словам представителя МИД России, ничего подобного в истории российско-американских отношений еще не случалось.
"Налицо очередное грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм", — добавила Захарова.
Ранее в Госдепе США прокомментировали проникновение американских сотрудников в здание российского генконсульства в Сиэтле.
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