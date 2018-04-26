Выборы мэра Екатеринбурга хотят прописать в Стратегии-2030

В окончательной редакции стратегического плана развития Екатеринбурга может появиться пункт, предполагающий возвращение прямых выборов мэра к 2030 году. Об этом стало известно 26 апреля на заседании Общественной палаты уральской столицы (ОП), передает "Уралинформбюро"

Как пояснил вице-мэр по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков , такое предложение было озвучено в ходе обсуждения проекта депутатами. Сами представители мэрии считают поправку сугубо политической.

"Нам бы не хотелось этого делать, потому что вопрос связан с федеральным и областным законодательством, противоречить которому мы не имеем права", — заявил Андрей Корюков. При этом он дал понять, что предложение обсудят в ходе заседания рабочей группы.

Представители администрации считают поправку о выборах мэра сугубо политической

Стоит заметить, что члены городской Общественной палаты не пускались в полемику в ходе обсуждения представленного им проекта актуализированной редакции Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.

В основном звучали слова одобрения. Так, член ОП Екатеринбурга Юлия Лаврикова (по совместительству — врио директора Института экономики УрО РАН ) назвала стратегический план «уникальным документом общественного согласия». Следует напомнить, что специалисты Института экономики приняли активное участие в его разработке.

Как напомнил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, при разработке проекта были учтены три варианта развития столицы Урала: инерционный, базовый и инновационный.

Разработчики выбрали третий вариант. По словам Прядеина, он позволит превратить Екатеринбург к 2030 году в международный узнаваемый центр деловых коммуникаций, межрегиональный транспортно-логистический комплекс, центр Екатеринбургской агломерации, город с диверсифицированной экономикой, креативной средой и развитыми культурными коммуникациями.

Стратегия позволит превратить Екатеринбург к 2030 году в международный узнаваемый центр деловых коммуникаций

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», ставку при этом решено сделать на паритет индустриального и торгово-сервисного секторов, которые составят в сумме около 80% от объема городской экономики. В промышленности упор будет сделан на наукоемкие отрасли и высокотехнологичные сферы, в системе образования и здравоохранения — на образовательные кластеры и «цифровизацию» медицины, а в бизнесе — на IT-технологии, «умные» и экологически чистые предприятия.

В результате ожидается рост производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза. На столько же вырастет и доля участия в экономике малого и среднего бизнеса. Около 15% валового продукта города должна составить инновационная продукция, а инвестиции в местные научные разработки вырастут в 1,4 раза.

Такой скачок, по мнению разработчиков проекта, усилит и туристическую привлекательность Екатеринбурга: уральская столица войдет в четверку самых посещаемых городов России , а число иностранных гостей вырастет до 450 тысяч человек в год.

Отдельно прописана в проекте транспортная составляющая. Согласно замыслам разработчиков, в этой сфере акцент должен быть сделан на развитии скоростных видов общественного транспорта, платных парковок и интеллектуального управления транспортной системой города. В результате вместимость платных паркингов увеличится до 25 тысяч машиномест, пассажиропоток вырастет в 1,2 раза (в аэропорту Кольцово — так и вовсе — вдвое), а средняя скорость передвижения транспорта по городу увеличится до 28 километров в час.

Екатеринбургский депутат не увидел метро в Стратегии-2030

Следует заметить, что в ходе презентации слово «метрополитен» так и не прозвучало, хотя ранее представители мэрии пообещали журналистам, что вторая очередь метро до 2030 года будет построена вне зависимости от того, выиграет Екатеринбург конкурс на ЭКСПО-2025 или снова потерпит фиаско.