Как в космосе ищут лекарство от рака, вологжанам рассказала Герой России, космонавт Елена Серова

Встреча с космонавтом, а ныне депутатом Государственной Думы прошла сегодня в Вологде Елена провела на орбите 167 суток. Участники Дискуссионного клуба смогли пообщаться со знаменитой гостьей и узнать о секретах работы космонавтов. В зале Законодательного Собрания области собралось порядка 60 человек из 24 районов области.

Гости смогли узнать, что от вакуума космонавтов на орбите отделяет 3-4 мм — именно такова толщина стен МКС. Сейчас на орбите работают три человека — россиянин Антон Шкаплеров , а также американский и японский астронавты. Говоря о своих ощущениях от полета, космонавт призналась, что было страшно.

«Однако поддаваться эмоциям нельзя, при возникновении нештатных ситуаций надо действовать быстро и хладнокровно, потому что одно неверное движение может стоить жизни. Но нужный автоматизм тренируется на протяжении долгих лет. Это большое количество разнообразных физических нагрузок, а также умение выживать в самых экстремальных условиях. Например, во время имитации приземления в пустыне мы были вынуждены обходиться тремя литрами воды на трех человек. В результате за два дня похудели на пять килограммов. А во время прыжков с парашютом решали логические задачи», — поделилась Елена Серова.

Свои вопросы смогли задать и присутствовавшие. Так, одна из студенток ВоГУ поинтересовалась, какой исследовательской работой занимаются космонавты. Как оказалось, большая часть их деятельности имеет практическое применение, например, выращивание особых форм белка для лечения раковых болезней.

«В космической отрасли Россия добилась многого, и сегодня наши победы продолжаются. Мы проводим многочисленные научные исследования. Несмотря ни на что, наша страна двигается вперед. Об этом нужно знать и, конечно, гордиться. Пример Елены Серовой говорит, что мечты сбываются, нужно просто много работать и быть упорным», — подчеркнул заместитель Председателя СФ ФС, Герой России Юрий Воробьев

Также Елена Серова рассказала участникам встречи о том, что атмосфера Земли очень тонка. А взятые однажды пробы пыли, которая скопилась на наружной части иллюминатора, показали, что в ней есть бактерии, которые обитают только в Балтийском море. Теперь ученым предстоит узнать, откуда они там появились.