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Глава севастопольского избиркома подал в отставку
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Глава севастопольского избиркома подал в отставку 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Глава севастопольского избиркома Александр Петухов подал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Севизбиркома.
"Действительно, Александр Юрьевич подал заявление об уходе. Причина — он займется другой работой", — сообщили в пресс-службе. Там не смогли ответить, кто возглавит избирком в будущем.
Об отставке Петухова на заседании правительства региона в четверг сообщил губернатор Дмитрий Овсянников. Он поблагодарил Петухова за работу на выборах, их организацию и вручил ему грамоту.
Петухов проработал в Севастополе менее года.
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