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Глава избиркома Севастополя Петухов ушел в отставку
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Глава избиркома Севастополя Петухов ушел в отставку 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Глава Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов оставил должность по собственному желанию. Об этом сегодня сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
— Александр Юрьевич принял решение продолжить карьеру в иной должности, — сказал Овсянников, поблагодарив его за работу и вручив грамоту.
В ответном слове Петухов сказал, что работа по организации и проведению выборов в Севастополе была «выполнена достойно».
Петухов работал главой избиркома Севастополя с конца мая 2017 года.
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