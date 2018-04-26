Глава избиркома Севастополя Петухов ушел в отставку

— Александр Юрьевич принял решение продолжить карьеру в иной должности, — сказал Овсянников, поблагодарив его за работу и вручив грамоту.

В ответном слове Петухов сказал, что работа по организации и проведению выборов в Севастополе была «выполнена достойно».

Петухов работал главой избиркома Севастополя с конца мая 2017 года.