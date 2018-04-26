Пониженные ставки к сетям электроснабжения АЗС и трансформаторным подстанциям не применяются

ФНС , используя судебную практику, разъяснила вопрос применимости сниженных ставок по имущественному налогу по таким основным средствам как:

сети наружного электроснабжения АЗС; трансформаторные подстанции.

Налоговики изложили, почему пониженные ставки по налогу к таким объектам применять нельзя.

Чтобы воспользоваться льготными ставками, необходимо соблюсти одновременно два условия, установленных п. 3 ст. 380 НК РФ

объектом могут быть только магистральные трубопроводы, линии электропередач (ЛЭП), а также сооружения, которые являются технологической частью указанного имущества; сооружения должны быть указаны в утвержденном Постановлением Кабмина РФ Перечне от 30.09.2004 № 504.

Но дело в том, что перечисленные ОС не подпадают под понятие ЛЭП, изложенное в п. 34 ГОСТ 19431-84: это должна быть линия, идущая за пределы электростанции или подстанции и используемая для подачи электроэнергии на расстояние.

Испрашиваемые объекты эксплуатируются исключительно для собственных нужд АЗС, поэтому к категории ЛЭП не относятся, и, следовательно, не могут облагаться пониженными ставками по налогу.

ПИСЬМО ФНС РФ от 16.04.2018 № БС-4-21/7160@

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