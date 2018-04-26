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Пониженные ставки к сетям электроснабжения АЗС и трансформаторным подстанциям не применяются
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Пониженные ставки к сетям электроснабжения АЗС и трансформаторным подстанциям не применяются 

Время бухгалтера 37 минут назад
ФНС, используя судебную практику, разъяснила вопрос применимости сниженных ставок по имущественному налогу по таким основным средствам как:
сети наружного электроснабжения АЗС; трансформаторные подстанции.
Налоговики изложили, почему пониженные ставки по налогу к таким объектам применять нельзя.
Чтобы воспользоваться льготными ставками, необходимо соблюсти одновременно два условия, установленных п. 3 ст. 380 НК РФ:
объектом могут быть только магистральные трубопроводы, линии электропередач (ЛЭП), а также сооружения, которые являются технологической частью указанного имущества; сооружения должны быть указаны в утвержденном Постановлением Кабмина РФ Перечне от 30.09.2004 № 504.
Но дело в том, что перечисленные ОС не подпадают под понятие ЛЭП, изложенное в п. 34 ГОСТ 19431-84: это должна быть линия, идущая за пределы электростанции или подстанции и используемая для подачи электроэнергии на расстояние.
Испрашиваемые объекты эксплуатируются исключительно для собственных нужд АЗС, поэтому к категории ЛЭП не относятся, и, следовательно, не могут облагаться пониженными ставками по налогу.
ПИСЬМО ФНС РФ от 16.04.2018 № БС-4-21/7160@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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