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Пенсии и другие выплаты на Кубани доставят по определенному графику
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Пенсии и другие выплаты на Кубани доставят по определенному графику 

АиФ — Юг 35 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В связи с предстоящим Днем Победы Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи — филиала ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
Те, кому выплаты положены 8 и 9 мая, получат их 8 мая.
Далее доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с обычным графиком.
«Напоминаем, что доставка пенсии отделениями почтовой связи на территории региона производится с 3 по 24 число», — сообщил руководитель пресс-службы ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход
Сейчас в Краснодарском крае пенсию выплачивают свыше 1,6 млн кубанцам, 52% из них получают ее на почте.
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