Пенсии и другие выплаты на Кубани доставят по определенному графику

Те, кому выплаты положены 8 и 9 мая, получат их 8 мая.

Далее доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с обычным графиком.

«Напоминаем, что доставка пенсии отделениями почтовой связи на территории региона производится с 3 по 24 число», — сообщил руководитель пресс-службы ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход

Сейчас в Краснодарском крае пенсию выплачивают свыше 1,6 млн кубанцам, 52% из них получают ее на почте.