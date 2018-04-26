Михаил Бабич и Глеб Никитин посетили Нижегородский кадетский корпус ПФО им. В. Ф. Маргелова. Как это было 

фото Кирилла МартыноваМихаил Бабич и Глеб Никитин посетили Нижегородский кадетский корпус ПФО им. В. Ф. Маргелова. Как это былоСегодня в Нижегородском кадетском корпусе ПФО им. В. Ф. Маргелова встречали почетных гостей. Военное учебное заведение посетили первые лица области — полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Они приняли участие в заседании попечительского совета, а также познакомились со строящейся инфраструктурой заведения.