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Михаил Бабич и Глеб Никитин посетили Нижегородский кадетский корпус ПФО им. В. Ф. Маргелова. Как это было
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Михаил Бабич и Глеб Никитин посетили Нижегородский кадетский корпус ПФО им. В. Ф. Маргелова. Как это было 

Нижегородская правда 35 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото Кирилла МартыноваМихаил Бабич и Глеб Никитин посетили Нижегородский кадетский корпус ПФО им. В. Ф. Маргелова. Как это былоСегодня в Нижегородском кадетском корпусе ПФО им. В. Ф. Маргелова встречали почетных гостей. Военное учебное заведение посетили первые лица области — полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Они приняли участие в заседании попечительского совета, а также познакомились со строящейся инфраструктурой заведения.
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