Убийство на каникулах: американец отправился путешествовать, но семья поняла, что он пропал по вине бизнес-партнера

Крис Смит долгое время хотел уехать из США куда-нибудь на Таити, чтобы кататься на серфе и греть косточки на пляже. Он продал свою долю в компании и отправился в долгожданное путешествие. Родственники и знакомые думали, что наконец-то мечта парня исполнилась. Но тут Крис перестал отвечать на письма, а отель, в котором он должен был остановиться, он не бронировал вовсе. И тогда родственники задумались: где же на самом деле Крис Смит?

Источник: GQ Крис Смит

В июне 2010 года Крис Смит стал на миллион долларов богаче: он продал партнеру свою долю в компании. Вместе с бывшей моделью журнала Playboy по имени Тиффани Смит отправился в путешествие. Новость о предстоящей поездке стала неожиданностью для близких Смита, но не шоком. Крис часто называл людей «Му» из-за того, что они ведут себя как коровы: слепо полагаются на ложь правительства, глотают яды фармацевтических компаний и не видят заговоры вокруг. Себя Крис коровой не считал: заклеивал камеру на компьютере, чтобы за ним не следили из ЦРУ , инвестировал в золото и придумал план побега из матрицы. Вместе с друзьями он хотел уехать на Таити или на ферму в Коста-Рике

В июне 2010 года Смит отправлял родственникам электронные письма из путешествия и, судя по всему, был доволен жизнью. Своему брату Полу он прислал фотографию Тиффани и написал: «Это девушка, с которой я встречаюсь». В июле Смит писал, что посетил Перу Чили и планирует посетить еще 25 островов. «Мне здесь так нравится, что я, возможно, никогда не вернусь. Ха, просто шучу». Несколько недель спустя тон его сообщений поменялся. Смит писал родителям, что плохо себя чувствует, принимает наркотики и размышляет о суициде.

Раньше Крис никогда не говорил о самоубийстве. Но его брат Пол понял, что может тяготить Криса: на него могли подать в суд, а часть денег забрать на уплату налогов. Суицидальные мысли ясно показали, что эта поездка — не панацея, на которую надеялся Смит. И может, проблемы были намного серьезнее, чем думали остальные.

«Было похоже, что он падает на дно. Что-то было не так».

Было ли дело в проблемах в бизнесе или нет, но бегство к лучшей жизни было в планах у Криса давно.

«Он постоянно пытался найти способ заработать, чтобы покинуть Штаты», — рассказал друг Криса Грейси Джексон.

Смит родился и вырос в Калифорнии, профессионально занимался вейкбордингом, но получил травму ахиллова сухожилия, и спорт пришлось бросить. К 2004 году Крис задумался о будущем: ему нравился серфинг и вечеринки, но парень не был настроен становиться обычным пляжным тусовщиком. Вместо этого он работал дни напролет в надежде стать бизнесменом в области технологий. Смит запустил поисковую систему для оптовых покупателей под названием Localprofit.com, которая на пике приносила своему основателю более 70 тысяч долларов в месяц. К тому же он создал социальную сеть для серферов, которая, правда, не стала популярной, но зато помогла наладить связи с людьми из мира рекламы и маркетинга. Наконец, в 2008 году Смит встретил человека по имени Эдвард Шин, который позже стал его деловым партнером и ключом к успеху.

Эдвард Шин В отличие от Смита, Шин в 2001 году окончил Калифорнийский университет, где был президентом университетского братства. Пока его напарник менял подружек как перчатки, Шин успел жениться и завести троих детей. При всех очевидных отличиях, мужчины были одинаковы в одном: «Мы были очень амбициозны и хотели заработать много денег», — позже рассказывал Шин.

В 2009 году Шин и Смит основали фирму 800Xchange. Клиентов они заманивали слоганами «Рефинансируйте свою ипотеку! Уменьшите задолженность по кредитной карте!». Люди велись на рекламу, оставляли информацию о себе, а Смит и Шин потом перепродавали ее ипотечным компаниям, фирмам, работающим с задолженностями, ну и всем тем, кто мог заплатить. Бизнес приносил деньги. За первые пять месяцев работы Смит и Шин заработали миллион долларов, из которых 80 процентов была чистая прибыль. На второй год работы они зарабатывали уже два-три миллиона, а потом — от пяти до восьми.

Все было бы хорошо, если бы не прошлое Шина. Он был знаком с генеральным директором LG Technologies Джозефом Греем, который помог Шину получить должность президента компании. Заняв кресло руководителя, Шин стал переводить деньги фирмы на свой личный счет. И это был не единственный случай махинаций с его стороны. В 2007 году издательство, выпускающее спортивный журнал, отсудило у него 117 тысяч долларов за неоплаченные счета. Известно также, что однажды Шин обманул противника по покерному турниру на шестизначную сумму. Говорят, что тот настолько разозлился, что даже хотел нанять киллера, чтобы убить Шина. Знакомые мужчины рассказывали, что он был игорным наркоманом. И однажды даже спустил 140 тысяч долларов за час игры в блэкджек.

В Вегасе Шин познакомился со Смитом, а тот, в свою очередь, встретился с Тиффани. Шин заплатил модели, чтобы она проявляла симпатию к Смиту, чтобы создать у того иллюзию, что он крутой парень, к которому тянутся женщины. Естественно, о том, что внимание женщины было оплачено, Смит не знал.

Трудно сказать, знал ли Смит о прошлом Шина, но в 2010 году он принял решение продать свою долю в бизнесе за миллион долларов и наконец стать свободным.

Спустя пять месяцев путешествий тон в сообщениях Криса вновь сменился на жизнерадостный, суицидальные наклонности пропали. Он собирался отправиться в Турцию , на Кипр , а потом в Египет Марокко . 1 ноября он написал, что встретил одного человека в Египте и собирается с ним отправиться в Танзанию . Смит посвятил брата в свои планы и предложил ему встретиться в Коста-Рике и вместе позаниматься серфингом. Потом Крис пропал.

Пол связался с отелем в Коста-Рике, где они часто останавливались с братом, но оказалось, что Крис ничего не бронировал. В марте 2011 года родители Криса подали заявление о пропаже в Государственный департамент США . Госдеп заявил, что у них нет подтверждений того, что Смит вообще покидал Штаты. Родственники Криса связались с полицией Лагуна-Бич, где парень жил перед отъездом. Отец Криса, Стив, параллельно начал вести собственное расследование, встретился с Шином, который и объяснил, что Криса нельзя отследить, потому что перемещался он по поддельным документам. Власти пытались найти пропавшего через систему распознавания лиц, но попытки оказались тщетны.

В 2011 году полиция вызвала Шина на допрос. Он признался, что побег Смита мог быть связан с делом LG. Имя Криса, который был консультантом компании, фигурировало в уголовном деле о хищении. В конечном счете обвинения с него были сняты, но Смит все еще чувствовал угрозу судебных разбирательств.

«Честно говоря, я думаю, что он сейчас на другом конце света и не хочет, чтобы его нашли», — рассказал Шин.

Теория Шина вязалась с письмами от Криса, где он иногда упоминал судебный процесс и говорил, что вернется только в случае полной уверенности в безопасности.

Джо Далу

Финансовые дела самого Шина становились все хуже. В январе 2011 года он собрал вещи и покинул офис 800Xchange, задолжав арендодателю 40 тысяч долларов. Владелец офиса, конечно, таким раскладом остался недоволен и нанял частного детектива Джо Далу, чтобы тот нашел Шина и Смита. Далу решил обследовать пустующий офис. На выключателе и на дверном косяке детектив обнаружил следы крови. Позже полиция подтвердила, что это действительно была кровь, причем кровь Смита. Следы были везде: на потолке, на коврах, на стенах. Возникли подозрения о том, что никакого путешествия Смита вовсе не было.

Близкие Смита рассказали, что тот еще до «отплытия» начал замечать странности в поведении партнера по бизнесу и захотел покинуть компанию. Крис опасался, что Шин может обмануть его, и даже нанял специального человека, который следил за тем, чтобы на всех чеках компании на сумму более 500 долларов стояли подписи обоих руководителей. Более того, Крис попросил своего адвоката приглядывать за Шином, подозревая его в возможном мошенничестве.

Здание, в котором располагался офис компании 800Xchange

В день, когда должна была совершиться сделка по продаже части бизнеса, Шин и Смит встретились в офисе. Остальные сотрудники ушли раньше, как и всегда по пятницам. Шин рассказал детективам, что они просто подписали бумаги и закончили сделку. Смит получил деньги и ушел. Но после обнаружения следов крови полиция поняла, что события развивались иначе.

Смит не получил от Шина миллион долларов, не арендовал яхту и никуда не поехал с подружкой-моделью. Фотографию Тиффани, которую отправили Полу, на самом деле скачали из интернета. 28 августа 2011 года Шина арестовали в аэропорту, откуда он собирался отправиться в Канаду , и предъявили обвинение в убийстве.

Спустя несколько часов допросов Шин пересмотрел свою историю. Он рассказал, что в офисе поспорил с партнером о том, кто должен убирать мусор, после чего завязалась драка. Шин толкнул Криса, тот ударился об угол стола головой, упал и перестал двигаться. Шин позвонил другу Джонни «Вегасу» Копонену и попросил «избавиться от мусора». Шин рассказал, что Вегас попросил его оставить офис открытым и приготовить 10-15 тысяч долларов. Дальнейшая судьба тела неизвестна. Позже Джонни «Вегас» рассказал полиции, что никакого заказа от Шина не получал.

Шин признался, что выдумал отъезд Смита. Он получил доступ к электронной почте партнера и разыграл историю с путешествием, чтобы ни у кого не возникло вопросов о пропаже Смита. Версию о непредумышленном убийстве следствие отвергло. Если бы Крис действительно ударился об угол стола, не было бы следов крови на потолке. Такое могло произойти, только если Шин ударил его тупым предметом.

По мнению полиции, у Шина был ясный мотив: он не хотел платить Крису миллион долларов. Через пару часов после предполагаемого убийства Шин написал адвокату Смита о том, что партнер готов уступить свою долю не за миллион, а за 45 тысяч. Выяснилось, что после преступления он арендовал грузовик, поэтому, видимо, от тела избавлялся самостоятельно. Сотрудникам компании он поручил неделю работать дома, чтобы очистить офис от следов преступления. Когда в кабинет пришел уборщик офисного здания, то увидел повсюду много крови. Шин сказал, что порезал руку, нарезая яблоко.

За два месяца до ареста Шин завел блог, где рассуждал о вере и раскаянии.

«Независимо от того, являетесь ли вы жестоким убийцей, держащим крест за несколько часов до смерти, или родились в христианской семье, которая вела вас к Иисусу , прежде чем вы совершили серьезный грех, все мы люди. Да, я сожалею, и да, однажды я извлеку максимальную пользу из совершенных мною дел».

«Этот парень христианин? Больше похож на дьявола в маске», — говорит о Шине Пол Смит

Тело Криса Смита до сих пор не найдено.