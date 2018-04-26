Памятные места и мемориалы благоустроят в Барнауле ко Дню Победы

БАРНАУЛ , 26 апреля. / ТАСС /. Мемориалы и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, благоустроят в Барнауле к празднованию 73-й годовщины Победы 9 мая. Об этом сообщили в четверг ТАСС в правительстве Алтайского края.

"К 9 мая в Барнауле приведут в надлежащий вид памятники, мемориальные доски, здания, связанные с Великой Отечественной войной", — сказал собеседник агентства, отметив, что в краевом центре таких объектов 89, и 28 из них являются объектами культурного наследия.

Как отметили в правительстве региона, с начала акции «Дорога к обелиску» большинство объектов и территорий, на которых расположены памятные объекты, уже привели в порядок. В частности, работы по благоустройству уже завершили на территории, прилегающей к памятнику Герою Советского Союза Владимиру Смирнову , у бюста Героя Советского Союза Федора Фомина и других.