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Памятные места и мемориалы благоустроят в Барнауле ко Дню Победы
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Памятные места и мемориалы благоустроят в Барнауле ко Дню Победы 

ТАСС 38 минут назад
БАРНАУЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Мемориалы и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, благоустроят в Барнауле к празднованию 73-й годовщины Победы 9 мая. Об этом сообщили в четверг ТАСС в правительстве Алтайского края.
"К 9 мая в Барнауле приведут в надлежащий вид памятники, мемориальные доски, здания, связанные с Великой Отечественной войной", — сказал собеседник агентства, отметив, что в краевом центре таких объектов 89, и 28 из них являются объектами культурного наследия.
Как отметили в правительстве региона, с начала акции «Дорога к обелиску» большинство объектов и территорий, на которых расположены памятные объекты, уже привели в порядок. В частности, работы по благоустройству уже завершили на территории, прилегающей к памятнику Герою Советского Союза Владимиру Смирнову, у бюста Героя Советского Союза Федора Фомина и других.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы на Мемориале Славы — устраняется просадка плиточного покрытия. Также до конца апреля в порядок приведут территории памятных мест в селе Власиха, поселках Лесной и Новомихайловка, в краевом центре — на площади имени Георгия Жукова, Ленинградской аллее, в микрорайоне Новосиликатный, на пересечении улиц Балтийской и Попова, на аллее в честь 40-летия Великой Победы по улице Георгиева, Аллее Победы по улице Георгия Исакова.
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