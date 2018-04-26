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Баркалон Меркурий перенесут в воронежский парк «Алые паруса»
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Баркалон Меркурий перенесут в воронежский парк «Алые паруса» 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Баркалон Меркурий планируют перенести в прибрежную зону парка «Алые паруса», об этом сообщила глава администрации по социальной политике Надежда Савицкая на заседании комиссии по культурному наследию.
«В связи с аварийным техническим состоянием комиссией принято решение о демонтаже памятного знака, который будет осуществлен в летний период. После аварийно-восстановительных работ предлагается разместить макет корабля в прибрежной зоне парка «Алые паруса», — отметила Надежда Савицкая.
Напомним, что «Меркурий» был установлен в пойме реки Воронеж перед заполнением водохранилища в 1972 году. Возведение его проводилась без проекта и документации, методом народной стройки.
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