Баркалон Меркурий перенесут в воронежский парк «Алые паруса»

Баркалон Меркурий планируют перенести в прибрежную зону парка «Алые паруса», об этом сообщила глава администрации по социальной политике Надежда Савицкая на заседании комиссии по культурному наследию.

«В связи с аварийным техническим состоянием комиссией принято решение о демонтаже памятного знака, который будет осуществлен в летний период. После аварийно-восстановительных работ предлагается разместить макет корабля в прибрежной зоне парка «Алые паруса», — отметила Надежда Савицкая.

Напомним, что «Меркурий» был установлен в пойме реки Воронеж перед заполнением водохранилища в 1972 году. Возведение его проводилась без проекта и документации, методом народной стройки.