Ещё
Пассажиры с электронным талоном ФСС могут оформить на сайте РЖД бесплатный билет к месту лечения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиры с электронным талоном ФСС могут оформить на сайте РЖД бесплатный билет к месту лечения 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Пассажиры с электронным талоном Фонда социального страхования (ФСС) РФ на бесплатный проезд к месту лечения и обратно получили возможность оформить на сайте ОАО «РЖД» билет на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«Холдинг «РЖД» совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации существенно упростили процедуру предоставления льготного проезда на поездах дальнего следования. Талоны ФСС на бесплатный проезд к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом теперь можно оформить в электронном виде. Пассажиры, имеющие электронный талон ФСС, могут оформить проездной документ на сайте ОАО «РЖД», либо в железнодорожных кассах, предъявив только документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее оформление бесплатного проезда по бумажному талону ФСС было возможно только в железнодорожных кассах при предъявлении самого талона и документа, удостоверяющего личность. Для упрощения процедуры были внесены изменения в технологию оформления билетов на поезда дальнего следования, а также произведена интеграция автоматизированных систем РЖД и Фонда социального страхования.
«Онлайн-технология оформления бесплатного проезда для льготных категорий граждан прошла успешное тестирование в Санкт-Петербурге, на территории Костромской, Липецкой, Калининградской, Саратовской и Новосибирской областей, после чего была внедрена на территории всех 80 регионов, где ФСС оказывает услуги населению. Ознакомиться с правилами оформления льготного проезда, а также узнать, каким категориям граждан он предоставляется, можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Поезда дальнего следования» — «Льготы», — поясняется в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Музыкант В.Пресняков-старший перенес инфаркт и был госпитализирован в одну из московских больниц Отделения «Почты России» не будут работать 1 и 9 мая, кроме головных в Москве и Санкт-Петербурге Около 3 тыс. мотоциклистов примут участие в параде «Московского мотофестиваля-2018» 5 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…305
Макаревич снова оскорбил россиян717
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море214
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение