Пассажиры с электронным талоном ФСС могут оформить на сайте РЖД бесплатный билет к месту лечения

«Холдинг «РЖД» совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации существенно упростили процедуру предоставления льготного проезда на поездах дальнего следования. Талоны ФСС на бесплатный проезд к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом теперь можно оформить в электронном виде. Пассажиры, имеющие электронный талон ФСС, могут оформить проездной документ на сайте ОАО «РЖД», либо в железнодорожных кассах, предъявив только документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее оформление бесплатного проезда по бумажному талону ФСС было возможно только в железнодорожных кассах при предъявлении самого талона и документа, удостоверяющего личность. Для упрощения процедуры были внесены изменения в технологию оформления билетов на поезда дальнего следования, а также произведена интеграция автоматизированных систем РЖД и Фонда социального страхования.