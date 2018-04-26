Пассажиры с электронным талоном ФСС могут оформить на сайте РЖД бесплатный билет к месту лечения 

Пассажиры с электронным талоном Фонда социального страхования (ФСС) РФ на бесплатный проезд к месту лечения и обратно получили возможность оформить на сайте ОАО «РЖД» билет на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«Холдинг «РЖД» совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации существенно упростили процедуру предоставления льготного проезда на поездах дальнего следования. Талоны ФСС на бесплатный проезд к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом теперь можно оформить в электронном виде. Пассажиры, имеющие электронный талон ФСС, могут оформить проездной документ на сайте ОАО «РЖД», либо в железнодорожных кассах, предъявив только документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее оформление бесплатного проезда по бумажному талону ФСС было возможно только в железнодорожных кассах при предъявлении самого талона и документа, удостоверяющего личность. Для упрощения процедуры были внесены изменения в технологию оформления билетов на поезда дальнего следования, а также произведена интеграция автоматизированных систем РЖД и Фонда социального страхования.
«Онлайн-технология оформления бесплатного проезда для льготных категорий граждан прошла успешное тестирование в Санкт-Петербурге, на территории Костромской, Липецкой, Калининградской, Саратовской и Новосибирской областей, после чего была внедрена на территории всех 80 регионов, где ФСС оказывает услуги населению. Ознакомиться с правилами оформления льготного проезда, а также узнать, каким категориям граждан он предоставляется, можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Поезда дальнего следования» — «Льготы», — поясняется в сообщении.