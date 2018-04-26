Ещё
ЦБ запускает Систему быстрых платежей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ запускает Систему быстрых платежей 

Банки Сегодня 37 минут назад
ЦБ запускает Систему быстрых платежейЦентральный Банк Российской Федерации готовится запустить новую платформу для произведения быстрых платежей. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба регулятора. В качестве основной платформы для построения системы была выбрана «Национальная система платежных карт».
Разработку проекта и его внедрение курирует ассоциация ФинТех. Также ассоциация создала площадку для обсуждения системы и ее особенностей с другими участниками рынка. ЦБ будет осуществлять роль арбитра в новой системе. Регулятору предстоит разработать нормативно-правовые акты, по которым система будет осуществлять работу и взаимодействовать с другими финансовыми организациями.
Разработанная система позволит производить денежные переводы без ограничений. Это значит, что перевод средств будет осуществляться по номеру мобильного телефона, независимо от того, какими банками пользуются стороны перевода. Главное достоинство новой системы — практически мгновенное проведение транзакций. Система будет работать в праздничные и выходные дни.
— Создание единой Системы быстрых платежей — это еще один шаг на пути к формированию единого финансового пространства на территории РФ. Платформа ускорит взаимодействие между сторонами сделок, а также обеспечит высокую безопасность денежных средств, — прокомментировала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
На данный момент проводится последний этап тестирования. Приблизительная дата запуска системы намечена на начало 2019 года.
Банки Сегодня: последние новости
Госдума может запретить рекламу дипломных работ на заказ Джамбулат Хатуов посетил Абхазию с рабочим визитом В Госдуме будет создана рабочая группа по контрасанкциям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…312
Макаревич снова оскорбил россиян733
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море222
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение