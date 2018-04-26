ЦБ запускает Систему быстрых платежей

ЦБ запускает Систему быстрых платежейЦентральный Банк Российской Федерации готовится запустить новую платформу для произведения быстрых платежей. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба регулятора. В качестве основной платформы для построения системы была выбрана «Национальная система платежных карт».

Разработку проекта и его внедрение курирует ассоциация ФинТех. Также ассоциация создала площадку для обсуждения системы и ее особенностей с другими участниками рынка. ЦБ будет осуществлять роль арбитра в новой системе. Регулятору предстоит разработать нормативно-правовые акты, по которым система будет осуществлять работу и взаимодействовать с другими финансовыми организациями.

Разработанная система позволит производить денежные переводы без ограничений. Это значит, что перевод средств будет осуществляться по номеру мобильного телефона, независимо от того, какими банками пользуются стороны перевода. Главное достоинство новой системы — практически мгновенное проведение транзакций. Система будет работать в праздничные и выходные дни.

— Создание единой Системы быстрых платежей — это еще один шаг на пути к формированию единого финансового пространства на территории РФ . Платформа ускорит взаимодействие между сторонами сделок, а также обеспечит высокую безопасность денежных средств, — прокомментировала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова

На данный момент проводится последний этап тестирования. Приблизительная дата запуска системы намечена на начало 2019 года.