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Волонтеры РГО помогут сотрудникам Командорского заповедника
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Волонтеры РГО помогут сотрудникам Командорского заповедника 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) объявило о начале конкурса на участие в волонтерском лагере «Командорские острова» с 1 июля по 30 сентября. Подать заявку до 20 мая могут юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет и имеющие российское гражданство. Сообщение об этом было опубликовано на сайте РГО в четверг.
"В рамках программы волонтеры смогут стать частью команды Командорского природного заповедника. Участники проекта будут помогать сотрудникам в обустройстве туристических троп, выходить на маршруты по острову, вести учет морских млекопитающих, работать в лабораториях. Также для волонтеров подготовлена культурная программа, которая включает выход в море к горбатым китам, косаткам и дельфинам, а также экскурсии на острова Топорков и Арий Камень", — говорится в сообщении РГО.
Кандидаты должны иметь образование в сфере истории, географии, теории и истории культуры или этнологии. «В отдельных случаях возможны другие специальности при наличии ярко выраженной мотивации (профессиональное увлечение историей, археологией, географией и др., опыт участия в подобных экспедициях)», — добавляют в РГО.
Участникам проекта Русское географическое общество оплатит проезд от места проживания до заповедника и обратно.
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