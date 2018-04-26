Волонтеры РГО помогут сотрудникам Командорского заповедника

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Русское географическое общество (РГО) объявило о начале конкурса на участие в волонтерском лагере «Командорские острова» с 1 июля по 30 сентября. Подать заявку до 20 мая могут юноши и девушки в возрасте от 18 до 35 лет и имеющие российское гражданство. Сообщение об этом было опубликовано на сайте РГО в четверг.

"В рамках программы волонтеры смогут стать частью команды Командорского природного заповедника. Участники проекта будут помогать сотрудникам в обустройстве туристических троп, выходить на маршруты по острову, вести учет морских млекопитающих, работать в лабораториях. Также для волонтеров подготовлена культурная программа, которая включает выход в море к горбатым китам, косаткам и дельфинам, а также экскурсии на острова Топорков и Арий Камень", — говорится в сообщении РГО.

Кандидаты должны иметь образование в сфере истории, географии, теории и истории культуры или этнологии. «В отдельных случаях возможны другие специальности при наличии ярко выраженной мотивации (профессиональное увлечение историей, археологией, географией и др., опыт участия в подобных экспедициях)», — добавляют в РГО.

Участникам проекта Русское географическое общество оплатит проезд от места проживания до заповедника и обратно.