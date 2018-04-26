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Гости из КНР посетили на Урале памятник погибшим соотечественникам
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Гости из КНР посетили на Урале памятник погибшим соотечественникам 

АиФ Урал 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
Делегация из Китая 26 апреля 2018 года посетила памятник погибшим красноармейцам на железнодорожной станции Выя (Нижнетуринский городской округ), сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Тур к месту гибели Китайского полка и других подразделений Красной армии был организован Управлением архивами Свердловской области. В составе делегации были заместитель начальника Управления архивами провинции Хэйлунцзян Фу Цзе, двое его коллег и переводчица. Встречающая сторона — руководство Нижнетуринского ГО.
Встречали их, как водится, хлебом-солью. Гости из КНР возложили к памятнику белые хризантемы и зажгли зелёные свечи — традиционные китайские символы скорби. Завершился митинг минутой молчания.
Напомним, что в районе станции Выя 30 ноября 1918 года в бою с отрядами адмирала Колчака потерпели большие потери воины пяти подразделений Красной армии. Надпись на памятнике гласит: «Бойцам и командирам 17-го Петроградского, Камышловского и Китайского полков, отряда моряков Балтийского флота, эскадрона мадьяр». Отдельно упомянуты командир Камышловского полка Бронислав Швельнис и командир Китайского полка Жен Фучен.
«В 2014 году по инициативе свердловских архивистов к нам уже приезжала китайская делегация, — рассказала директор Нижнетуринского краеведческого музея Ирина Маттвеева. — А в 1988 году памятник посещали родственники Фучена».
Подробный репортаж с места событий и его историческую подоплёку читайте «АиФ-Урал» №18, 2018 и на сайте WWW.URAL.AIF.RU.
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