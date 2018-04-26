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Избран председатель Общественной палаты Челябинской области
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Избран председатель Общественной палаты Челябинской области 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В правительстве Челябинской области сегодня прошло установочное совещание Общественной палаты региона, которая впервые собралась в новом составе. Напомним, ее формирование проходило в три этапа: по 19 членов палаты выдвинули законодательное собрание и губернатор Борис Дубровский, а третий — представители первых двух групп. Состав обновился более чем наполовину. Председателем общественного органа единогласно избран Олег Дубровин, который и ранее занимал этот пост.
Определены и заместители председателя. Ими стали Николай Дейнеко. Первый зам будет отвечать за общественный контроль, взаимодействие с общественными советами, а также муниципальными палатами. Также посты заняли Игорь Аристов, Марина Москвичева и Михаил Смирнов.
Как сообщила «ФедералПресс» Елена Патан, работа Общественной палаты в этом году будет строиться по новым правилам: она станет более эффективной. Для этого сокращено количество комиссий, а рассматриваемые на них вопросы распределены более емко, чтобы рассмотрение вопросов было более широким.
Всего будет работать 8 комиссий: по социальной политике и вопросам здравоохранения (председатель — Татьяна Василенко), по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту (председатель — Вероника Бутузова), по экологии и охране окружающей среды (председатель — Андрей Минченко), по развитию некоммерческого сектора и добровольчества, поддержке СО НКО (председатель — Владимир Лушников), по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям (председатель — Наталья Заварзина), по образованию и науке (председатель — Нина Горланова), по развитию экономики и правовым инициативам (председатель — Арсен Унанян), по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам (председатель — Сергей Козлов).
Также сегодня за почти двадцатилетнюю историю существования Палаты общественникам выдали специальные значки. Аналогичные носят депутаты.
Фото с сайта Общественной палаты Челябинской области.
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