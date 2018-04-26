В Ноябрьске снесут кладбище домашних животных

Расположено оно возле городского кладбища. Около пятидесяти могилок четвероногих смотрятся аккуратна, видно, что их не бросают, ухаживают. Несколько захоронений принадлежат служебным собакам. Кому помешало кладбище домашних животных? — спрашивают горожане в соцсетях. Людям заняться больше нечем — вторят им другие. Есть и те, кто оправдывает действия властей.

«Любимцы любимцами, но равнять с людьми их не надо. Животные являются переносчиками огромного количества инфекций, и не всегда хозяин знает, от чего его любимец умер. И несанкционированное захоронение может кучу проблем создать. Коли хочешь память сохранить, кремируй и вазочку с пеплом дома поставь», — пишет Альбина Даутова.

Как рассказал «Красному Северу» руководитель Ноябрьского центра ветеринарии Владимир Труханкин, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами по сбору утилизации и уничтожению биологических отходов, которыми являются трупы животных и птиц, захоронение можно производить только в скотомогильнике либо кремировать мертвые тела. Закапывать их в землю категорически запрещено. За это предусмотрена административная ответственность, которую понесет владелец животного.

— По законодательству землеотвод под любой объект должен согласовываться, а этого никто не делал. Кладбище животных — полная самодеятельность. Кто-то захотел так похоронить своего питомца, ему не стали запрещать, кладбище разрослось, — говорит Владимир Иванович.

Труханкин утверждает, что возможности сохранить кладбище нет.

— По законодательству эту территорию нужно рекультивировать, трупы изымут и кремируют, — заявляет руководитель центра. — Закон един для всех, и его надо исполнять.

В Ноябрьске работает пять крематориев: на базе «Тарпана», в сельхозкомплексе «Ноябрьский», у частного ветеринара, в организации «Чистый город», и еще у одного предпринимателя, который занимается убоем скота. Ценник на кремацию животного начинается от 600 рублей и зависит от размера питомца. Несколько человек, согласившиеся поговорить с корреспондентом «КС», заявили: если домашний любимец умрет, кремировать не будем. Мужчина, у которого дома кошка и собака, заявил, что вместе с детьми отвезет трупы в лес и будет навещать могилки. Остальные признались, что тоже найдут, где похоронить умерших животных. Заставить людей пользоваться услугой кремации четвероногих сегодня невозможно. На чипизацию питомцев, которая стоит около 300 рублей, народ не спешит. Отыскать тех, кто зарыл в землю «мурзика» или «тобика», вряд ли получится. В сетях и вовсе пользователи пишут: будем выбрасывать трупы в мусорные контейнеры.

— Это зависит от ответственности владельцев животных, — считает Владимир Иванович. — В больших городах услуга кремации животных востребована. Для четвероногих создают специальные ритуальные службы, есть колумбарии, где хранится прах питомца. Этим занимаются предприниматели, а власти города следят за соблюдением законодательства.

Добавим, местные зоозащитники из фонда помощи бездомных животных «Право на жизнь» категорически отказались комментировать инициативу администрации города.