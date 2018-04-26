«Прямиком из Германии»: на Бельском мосту в Уфе устанавливают новые деформационные швы

На этой недели работники «Мостостроя» наконец дождались необходимых конструкций для ремонта старого уфимского моста над рекой Белой . Элементы для деформационного шва прибыли в столицу республики из Германии . Сотрудники организации Подготовили дорожное полотно к предстоящим работам. Были разобраны старые деформационные швы, заменена прогнившая арматура. Работы на Бельском мосту ведутся круглосуточно. После того, как готовые конструкции прибыли на объект, работы у строителей стало еще больше.

Сейчас бригады трудятся над установкой деформационного шва на 11 опоре.

— «Деформационные швы» немецкого производства нового поколения имеют ширину 60 см, а длину 19 метров. Вес одной конструкции достигает двух с половиной тонн, — рассказали строители.

После окончания работ на 11 опоре, строители начнут монтировать конструкции в первую и восьмую опоры.

— От жары металл расширяется, в холод, наоборот, сужается. Если бы мост был цельной конструкцией, то при перепаде температур попросту бы разрушился. Благодаря швам при расширении части полотна сближаются, а при сужении — разъезжаются, — объяснил начальник строительства Александр Санкин.

Работы над восьмой опорой усложнились после дополнительного обследования. По его результатам, эту опору нужно усилить. По словам строителей, для этого нужно полтора месяца круглосуточной работы. И только после можно будет приступить к установке деформационного шва.

Рабочие переживают, что ремонт может затянуться. Но в администрации города уфимцев успокаивают. — Строительство идет согласно графику. Срок сдачи объекта — начало июня. Движение на мосту запланировано открыть ко Дню города, — пояснили в мэрии.

На реконструкцию старого моста власти выделили 30 миллионов рублей. По словам строителей, возможно, этой суммы на ремонт не хватит, возникнут дополнительные расходы. Зато после окончания ремонта, покрытия моста может хватить и на более долгий срок, чем заявленные ранее два года.