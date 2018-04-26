Орловский браконьер похвалился гигантской щукой в соцсетях

О необычном поведении нарушителя закона рассказала газета «Уездный город». Мужчина не только не скрывает свой проступок, но сообщает о нем с восторгом.

«Щука была поймана в начале этой недели на Сосне, правда сетью. Два таких же, благополучно порвав сетку, умотали. Так что, кто её знает, что за рыба к нам по половодью зашла», — цитирует браконьера издание.

Такой пост Евгения Мальцева возмутил многих рыбаков, да и просто орловец. Видно молодой человек, не знает, что ловля рыбы сетью запрещена, тем более во время нереста, подчеркивает «Уездный город».

Ливенцы с сожаление констатируют, что ночью на реках много браконьеров. Они используют электроудочки, сети, пики.