В Москве открывается IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения»

Москва , 26 апреля 2018 г. 27 апреля в отеле «Метрополь» открывается IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения». Организаторами традиционно выступают две влиятельных газеты — "Российская газета" и японская «Майнити Симбун». Форум включен в официальную программу перекрёстных годов России Японии в 2018-2019 гг.

По окончании пленарного заседания г-н Тосихиро Никай примет участие в пресс-конференции и ответит на вопросы журналистов.

Как и в прошлые годы, главная задача Форума — обсуждение новых перспективных „точек соприкосновения“ России и Японии в деловой и гуманитарной сферах. Программа Форума охватывает широкий спектр потенциального двустороннего взаимодействия в сферах туристического обмена и инвестиционных проектов (Секция „Туризм и Инвестиции — точки соприкосновения на Дальнем Востоке“), городской среды, инфраструктуры, новых технологий (Секция „Инфраструктура: Городская среда. Технологии“), энергетики (Секция „Энергия будущего: чёрный или зелёный?“) на Дальнем Востоке и в других регионах России. При содействии Российского Совета по международным делами (РСМД) на площадке Форума запланирована дискуссия представителей бизнеса и руководителей университетов обеих стран по проблемам подготовки молодых управленческих кадров — круглый стол „Эффективная кадровая стратегия компаний в системе высшего образования: спрос и предложение“.

В рамках параллельной программы IV Российско-Японского форума „Точки соприкосновения“ образовательная платформа Changellenge проведёт однодневный кейс-чемпионат для студентов топовых вузов России и Японии. Студенты распределятся на 12 команд и будут решать кейс — реальную задачу, связанную с развитием Дальнего Востока и российско-японских отношений в регионе. Затем команды представят свои решения — симбиоз российского и японского подходов — членам жюри. Экспертам предстоит определить лучшие решения, которые в перспективе могут быть частично или полностью реализованы на практике.

Совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) на площадке форума будет представлена выставка „ХИРОСИМА. НАГАСАКИ. 1945-й. Из фотоархива Международного Комитета Красного Креста“. Для выставки отобраны снимки, сделанные в первые дни после бомбардировок в августе 1945 года. Японское общество Красного Креста, при содействии МККК, стало одной из первых организаций, оказавших помощь раненым в Хиросиме и Нагасаки. В г. Хиросима уцелел госпиталь Красного Креста, который чудом избежал полного разрушения, несмотря на близость к эпицентру взрыва. Именно в этот госпиталь направлялся делегат МККК, врач Марсель Жюно, прибывший в Хиросиму в сентябре 1945 г. Он стал первым не японским врачом, принявшим участие в оценке последствий ядерного взрыва в составе специально созданной комиссии, возглавляемой профессором Цудзуки. Воспоминания М. Жюно вошли в его книгу „Воин без оружия“ (издана в 1989 году), выдержки из которой также будут представлены на выставке.

Более подробную информацию о IV Российско-Японском форуме „Точки соприкосновения“ мы можете получить на спецразделе сайта „Российской газеты“ http://rjf.rg.ru/