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В МВД заявили о недостаточном развитии антинаркотического движения в некоторых регионах РФ
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В МВД заявили о недостаточном развитии антинаркотического движения в некоторых регионах РФ 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек входят в добровольческие волонтерские организации по профилактике наркомании в России, однако в некоторых регионах страны взаимодействие с такими движениями осуществляется не повсеместно. Как сообщил начальник управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ Виталий Хмельницкий на заседании в Совете Федерации, посвященном проблеме профилактики наркомании, одним из таких регионов является Дагестан.
"В целом можно обратить внимание на Республику Дагестан, в которой у нас на сегодняшний день отсутствуют даже антинаркотические комиссии", — сказал Хмельницкий, отметив, что в целом по России в 35 субъектах страны грантовая поддержка добровольческих движений не проводилась, в том числе в Челябинской и Самарской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе.
По данным представителя МВД, в прошлом году наркополицейские провели около 160 тыс. профилактических мероприятий, в том числе 100 тыс. — с добровольческими движениями. «В настоящее время насчитывается около 8 тыс. ориентированных на антинаркотическую деятельность волонтерских объединений, включая более 400 тыс. человек. Нередко активными волонтерами становятся бывшие наркопотребители, которые прошли нелегкий путь освобождения от зависимости», — сказал Хмельницкий.
По его словам, волонтерское движение развито в Башкирии, Мордовии, в Алтайском крае, Белгородской, Нижегородской и Ростовской областях.
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