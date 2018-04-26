В МВД заявили о недостаточном развитии антинаркотического движения в некоторых регионах РФ

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Более 400 тыс. человек входят в добровольческие волонтерские организации по профилактике наркомании в России , однако в некоторых регионах страны взаимодействие с такими движениями осуществляется не повсеместно. Как сообщил начальник управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ Виталий Хмельницкий на заседании в Совете Федерации , посвященном проблеме профилактики наркомании, одним из таких регионов является Дагестан

"В целом можно обратить внимание на Республику Дагестан, в которой у нас на сегодняшний день отсутствуют даже антинаркотические комиссии", — сказал Хмельницкий, отметив, что в целом по России в 35 субъектах страны грантовая поддержка добровольческих движений не проводилась, в том числе в Челябинской и Самарской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе

По данным представителя МВД, в прошлом году наркополицейские провели около 160 тыс. профилактических мероприятий, в том числе 100 тыс. — с добровольческими движениями. «В настоящее время насчитывается около 8 тыс. ориентированных на антинаркотическую деятельность волонтерских объединений, включая более 400 тыс. человек. Нередко активными волонтерами становятся бывшие наркопотребители, которые прошли нелегкий путь освобождения от зависимости», — сказал Хмельницкий.