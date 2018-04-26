В 2018 году Росморрчефлот тпланирует провести обследование глубин в Беринговом проливе

С 2011 ведомство планомерно проводит обследование глубин акватории Северного морского пути (СМП), в целях актуализации морских навигационных карт. руководств и пособий для плавания. В последние годы особое внимание уделялось району Обской губы, подходам к месторождениям на мысе Каменный, порту Сабетта и подходам непосредственно к самой Обской губе.

"На этот год запланировано проведение промеров в Беринговом проливе, где природоохранные организации высказывают определенную озабоченность в связи с предполагаемым увеличением трафика, и проверим пролив Санникова, который также характерен малой изученностью", — добавил он.