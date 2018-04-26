В России заместили украинские транспортеры для перевозки ядерных материалов

Уралвагонзавод создал уникальную железнодорожную платформу по программе импортозамещения.

На Урале изготовили и сертифицировали железнодорожный транспортер ТМ2-3, предназначенный для перевозки отходов ядерного производства, сообщила пресс-служба Ростеха

«Подобные машины ранее производились на территории Украины . Новый продукт уникален не только для УВЗ, но и для России в целом. Транспортер изготовлен в рамках программы импортозамещения», — рассказали в корпорации.

Грузоподъемность платформы составляет 128 тонн. Для перевозки она устанавливается на четыре двухосные тележки и оборудуется сигнализацией и системой ГЛОНАСС.

Как сообщают в Ростехе, транспортер является несерийным, в его производстве применена уникальная оснастка.

Над заказом совместно с УВЗ работали АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения».