В России заместили украинские транспортеры для перевозки ядерных материалов 

Уралвагонзавод создал уникальную железнодорожную платформу по программе импортозамещения.
На Урале изготовили и сертифицировали железнодорожный транспортер ТМ2-3, предназначенный для перевозки отходов ядерного производства, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Подобные машины ранее производились на территории Украины. Новый продукт уникален не только для УВЗ, но и для России в целом. Транспортер изготовлен в рамках программы импортозамещения», — рассказали в корпорации.
Грузоподъемность платформы составляет 128 тонн. Для перевозки она устанавливается на четыре двухосные тележки и оборудуется сигнализацией и системой ГЛОНАСС.
Как сообщают в Ростехе, транспортер является несерийным, в его производстве применена уникальная оснастка.
Над заказом совместно с УВЗ работали АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения».