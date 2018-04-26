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В России заместили украинские транспортеры для перевозки ядерных материалов
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В России заместили украинские транспортеры для перевозки ядерных материалов 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Уралвагонзавод создал уникальную железнодорожную платформу по программе импортозамещения.
На Урале изготовили и сертифицировали железнодорожный транспортер ТМ2-3, предназначенный для перевозки отходов ядерного производства, сообщила пресс-служба Ростеха.
«Подобные машины ранее производились на территории Украины. Новый продукт уникален не только для УВЗ, но и для России в целом. Транспортер изготовлен в рамках программы импортозамещения», — рассказали в корпорации.
Грузоподъемность платформы составляет 128 тонн. Для перевозки она устанавливается на четыре двухосные тележки и оборудуется сигнализацией и системой ГЛОНАСС.
Как сообщают в Ростехе, транспортер является несерийным, в его производстве применена уникальная оснастка.
Над заказом совместно с УВЗ работали АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения».
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