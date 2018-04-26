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Госпрограммы в Ленинградской области работают на жителей
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Госпрограммы в Ленинградской области работают на жителей 

Ivyborg.ru 47 минут назад
В 2017 году в Ленинградской области на сумму свыше 122,8 млрд рублей профинансировано выполнение 17 важных государственных программ.
Абсолютное большинство показателей выполнено на 80-99% от плановых показателей. За этими сухими цифрами, как отметил в ходе заседания регионального правительства губернатор Александр Дрозденко, стоят реальные объекты, которые были введены в строй, отремонтированы или приобретены.
Основными результатами выполнения государственных программ стали ввод в эксплуатацию здания плавательного бассейна в Выборге, пожарного депо в поселке Заборье Бокситогорского района, газовой блочно-модульной котельной в поселке Вырица Гатчинского района, полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Подпорожском районе. Кроме того, завершено строительство поликлиники во Всеволожске, физкультурно-оздоровительных комплексов в Волховском и Кингисеппском районах, двух фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Семрино Гатчинского района и в деревне Бережки Волховского района, сельского дома культуры в селе Алеховщина Лодейнопольского района, универсального крытого корта для городошного спорта в поселке Плодовое Приозерского района, двух блочно-модульных котельных школ-интернатов в поселке Ефимовский Бокситогорского района и в поселке Мга Кировского района.
Жилищные условия в рамках государственной программы улучшили 334 молодых семьи, 385 детей-сирот, 15 ветеранов боевых действий и инвалидов и 5 семей военнослужащих.
Важным итогом выполнения госпрограммы развития образования стало приобретение двух школ и шести детских садиков. Большинство объектов находится в зонах активного жилищного строительства в Кудрово и Мурино.
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