Госпрограммы в Ленинградской области работают на жителей

В 2017 году в Ленинградской области на сумму свыше 122,8 млрд рублей профинансировано выполнение 17 важных государственных программ.

Абсолютное большинство показателей выполнено на 80-99% от плановых показателей. За этими сухими цифрами, как отметил в ходе заседания регионального правительства губернатор Александр Дрозденко , стоят реальные объекты, которые были введены в строй, отремонтированы или приобретены.

Основными результатами выполнения государственных программ стали ввод в эксплуатацию здания плавательного бассейна в Выборге , пожарного депо в поселке Заборье Бокситогорского района, газовой блочно-модульной котельной в поселке Вырица Гатчинского района, полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Подпорожском районе. Кроме того, завершено строительство поликлиники во Всеволожске , физкультурно-оздоровительных комплексов в Волховском и Кингисеппском районах, двух фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Семрино Гатчинского района и в деревне Бережки Волховского района, сельского дома культуры в селе Алеховщина Лодейнопольского района, универсального крытого корта для городошного спорта в поселке Плодовое Приозерского района, двух блочно-модульных котельных школ-интернатов в поселке Ефимовский Бокситогорского района и в поселке Мга Кировского района.

Жилищные условия в рамках государственной программы улучшили 334 молодых семьи, 385 детей-сирот, 15 ветеранов боевых действий и инвалидов и 5 семей военнослужащих.

Важным итогом выполнения госпрограммы развития образования стало приобретение двух школ и шести детских садиков. Большинство объектов находится в зонах активного жилищного строительства в Кудрово и Мурино.