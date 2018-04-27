Собственники объектов культурного наследия должны будут убрать кондиционеры

Ярославле собственники объектов культурного наследия должны будут снять с фасадов кондиционеры, рольставни и спутниковые антенны.

Об этом рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. Власти начали выдавать предписания и предостережения владельцам. В соответствии с законом они не могут проводит работы, меняющие облик здания.

«Статус объекта культурного наследия подразумевает определенное отношение к фасаду», — заявил Турбин после проверки здания на Первомайской улице.