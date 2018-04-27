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Собственники объектов культурного наследия должны будут убрать кондиционеры
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Собственники объектов культурного наследия должны будут убрать кондиционеры 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославле собственники объектов культурного наследия должны будут снять с фасадов кондиционеры, рольставни и спутниковые антенны.
Об этом рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. Власти начали выдавать предписания и предостережения владельцам. В соответствии с законом они не могут проводит работы, меняющие облик здания.
«Статус объекта культурного наследия подразумевает определенное отношение к фасаду», — заявил Турбин после проверки здания на Первомайской улице.
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