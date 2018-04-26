Собственникам зданий — объектов культурного наследия придется снять с фасадов кондиционеры, рольставни и спутниковые антенны

26 апреля сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия проверили состояние дома №9/12 на улице Первомайской в Ярославле . Особое внимание специалисты уделили фасадам.

Зачастую собственники зданий для удобства и комфорта устанавливают кондиционеры, спутниковые антенны и рольставни, не задумываясь о том, что это влияет на визуальное восприятие памятника архитектуры.

— Сейчас мы проводим мероприятие, по результатам которого будут приняты все необходимые меры, чтобы обязать собственника демонтировать оборудование, размещенное на данном здании, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — Статус объекта культурного наследия подразумевает определенное отношение к фасаду. В соответствии с законом нельзя проводить работы, изменяющие облик памятника.

Общественность активно принимает участие в сохранении объектов культурного наследия. Сигналы в департамент с просьбами проверить законность установки технических сооружений на фасадах исторических зданий поступают постоянно.

— Все жалобы отрабатываем: проверяем их обоснованность и в случае нарушений выставляем предписание собственнику. Если никакие меры им не приняты в указанный срок — передаем дело в суд, — пояснил Дмитрий Турбин. — Есть системы, позволяющие кондиционировать помещения без размещения оборудования на фасадах зданий. Они стоят несколько дороже, но и объект культурного наследия имеет особый статус.

В 2018 году в департамент поступило 32 обращения о проведении проверки законности размещения технического оборудования на фасадах 37 зданий, расположенных в зоне ЮНЕСКО в Ярославле. 22 из них являются объектами культурного наследия. В результате контрольных мероприятий вся информация подтвердилась.

В настоящее время собственникам 15 объектов культурного наследия выдано девять предписаний и шесть предостережений о демонтаже указанного оборудования. В отношении семи объектов культурного наследия департамент направил запросы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области о предоставлении выписок из ЕГРН с подробным поэтажным планом зданий для точного определения владельцев технического оборудования.

Всего с начала года проведено 64 контрольных мероприятия, выдано 15 предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушений обязательных требований и девять предписаний об устранении выявленных нарушений.