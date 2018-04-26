Ещё
Собственникам зданий — объектов культурного наследия придется снять с фасадов кондиционеры, рольставни и спутниковые антенны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собственникам зданий — объектов культурного наследия придется снять с фасадов кондиционеры, рольставни и спутниковые антенны 

Портал органов государственной власти Ярославской области 43 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
26 апреля сотрудники регионального департамента охраны объектов культурного наследия проверили состояние дома №9/12 на улице Первомайской в Ярославле. Особое внимание специалисты уделили фасадам.
Зачастую собственники зданий для удобства и комфорта устанавливают кондиционеры, спутниковые антенны и рольставни, не задумываясь о том, что это влияет на визуальное восприятие памятника архитектуры.
— Сейчас мы проводим мероприятие, по результатам которого будут приняты все необходимые меры, чтобы обязать собственника демонтировать оборудование, размещенное на данном здании, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин. — Статус объекта культурного наследия подразумевает определенное отношение к фасаду. В соответствии с законом нельзя проводить работы, изменяющие облик памятника.
Общественность активно принимает участие в сохранении объектов культурного наследия. Сигналы в департамент с просьбами проверить законность установки технических сооружений на фасадах исторических зданий поступают постоянно.
— Все жалобы отрабатываем: проверяем их обоснованность и в случае нарушений выставляем предписание собственнику. Если никакие меры им не приняты в указанный срок — передаем дело в суд, — пояснил Дмитрий Турбин. — Есть системы, позволяющие кондиционировать помещения без размещения оборудования на фасадах зданий. Они стоят несколько дороже, но и объект культурного наследия имеет особый статус.
В 2018 году в департамент поступило 32 обращения о проведении проверки законности размещения технического оборудования на фасадах 37 зданий, расположенных в зоне ЮНЕСКО в Ярославле. 22 из них являются объектами культурного наследия. В результате контрольных мероприятий вся информация подтвердилась.
В настоящее время собственникам 15 объектов культурного наследия выдано девять предписаний и шесть предостережений о демонтаже указанного оборудования. В отношении семи объектов культурного наследия департамент направил запросы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области о предоставлении выписок из ЕГРН с подробным поэтажным планом зданий для точного определения владельцев технического оборудования.
Всего с начала года проведено 64 контрольных мероприятия, выдано 15 предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушений обязательных требований и девять предписаний об устранении выявленных нарушений.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
За счет проекта «Решаем вместе!» в Ярославле благоустроят еще два парка ПАО «Интер РАО» рассматривает возможность встраивания ярославских предприятий в свои производственные цепочки В Ярославле стартовал проект «Зеленая кисточка»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…312
Макаревич снова оскорбил россиян733
Умерла звезда сериала «Сваты»56
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море222
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение