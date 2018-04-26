В Севастополе подписали инвестиционное соглашение о строительстве исторического парка

СЕВАСТОПОЛЬ , 26 апреля. / ТАСС /. Правительство Севастополя и ООО «Севастопольский военно-исторический клуб» подписали в четверг инвестиционный контракт о строительстве на Федюхиных высотах военно-исторического парка.

"Правительство Севастополя выделило нам участок земли (128 га — прим. ТАСС), мы в эту землю вкладываем свои силы, умения, привлеченные деньги, и создаем там парк, а правительство Севастополя подводит туда нормальную дорогу, электричество, воду и проводит интернет", — сказал журналистам руководитель проекта Станислав Нагорный. Он добавил, что сейчас объем привлеченных частных инвестиций в будущий парк составляет 480 млн рублей. Строительные работы планируется начать этим летом, парк построят до 2022 года, он сможет принимать до 500 тыс. посетителей в год.

Проектом предусмотрено создание на Федюхиных высотах семи интерактивных площадок, соответствующих различным эпохам в истории Севастополя: «Античность», «Византия и Древняя Русь», «Средневековье», «Первая оборона Севастополя» «Начало ХХ века», «Великая Отечественная война», «Холодная война». Помимо этого, здесь будет выставка боевых средневековых машин и тир для стрельбы из лука.

У каждой площадки будет свой экскурсионный план, кроме обзорной экскурсии посетителям предложат принять участие в исторических квестах и фотосессиях. В ежедневной программе работы парка планируется проведение регулярных театрализованных представлений. Также запланировано создание электронного ресурса проекта, интерактивной экскурсии в виде приложения для смартфонов, Wi-Fi-покрытие парка.

Федюхины высоты — это группа возвышенностей, расположенных между Балаклавскими высотами, Сапун горой и Инкерманом. Сейчас здесь ежегодно проводится Крымский военно-исторический фестиваль, собирающий десятки тысяч гостей. Исторически Федюхины высоты связаны с тремя крупнейшими полевыми сражениями Крымской войны (Балаклавским и Инкерманским 1854 года и Чернореченским 1855 года), во время Первой обороны Севастополя (1854-1855) на Федюхиных высотах располагался резервный корпус французской армии, а во время Великой Отечественной Войны, в 1941-1942 годах и в 1944 году, Федюхины высоты стали местом тяжелых боев.