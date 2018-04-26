1800 квадратных метров леерных ограждений приведено в порядок в Вологде

Работы по ремонту и покраске ограждений вдоль городских дорог и мостов проводились в последние пять дней. Предварительно конструкции моют и очищают от ржавчины. Всего до середины июня в городе обновят 25 тысяч «квадратов» леерных ограждений.

Привели в порядок и 400 кв. метров колесоотбойного бруса. Это ограждение — каменное или металлическое. Такие конструкции необходимы на опасных участках дороги. Отбойники красят на Пошехонском мосту, вдоль ул. Мира, а также на Винтеровском, Мяснорядском и Каменном мостах.

Кроме того, в порядок приведут 94 остановки общественного транспорта. Из них 21 уже отремонтированы и покрашены — в районе Пошехонского шоссе и на ул. Клубова.

Виталий Шалаевский. «Наряду с косметическими процедурами, продолжается вывоз мусора на полигон. В частности, сегодня вывозили мешки с мусором из района Заречье и Центральной части города», — прокомментировал и.о. начальника отдела благоустройства и озеленения Администрации Вологды

Добавим, сегодня в 18.00 депутаты Гордумы и работники Администрации выйдут на субботник. Вместе они приведут в порядок Кремлевский сад и берега реки Золотухи.