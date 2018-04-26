В библиотеке на Краснодарской организовали мастер-класс по историческим танцам

Члены молодежной палаты района Люблино совместно с сотрудниками библиотеки №130 организовали мастер-класс для всех желающих по историческим танцам. Об этом сообщил член районной молодежной палаты Иван Маралов.

— Благодаря настоящим мастерам своего дела жители нашего района научились различным видам танца, среди которых менуэт, свечка, испанский вальс. Мастер-класс прошел в библиотеке №130 на Краснодарской улице, — отметил Иван Маралов.

Напомним, что библиотека №130 находится по адресу улица Краснодарская, дом 20/1. (мю)