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В библиотеке на Краснодарской организовали мастер-класс по историческим танцам
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В библиотеке на Краснодарской организовали мастер-класс по историческим танцам 

Управа района Люблино 51 минуту назад
Фото: Мое Люблино
Члены молодежной палаты района Люблино совместно с сотрудниками библиотеки №130 организовали мастер-класс для всех желающих по историческим танцам. Об этом сообщил член районной молодежной палаты Иван Маралов.
— Благодаря настоящим мастерам своего дела жители нашего района научились различным видам танца, среди которых менуэт, свечка, испанский вальс. Мастер-класс прошел в библиотеке №130 на Краснодарской улице, — отметил Иван Маралов.
Напомним, что библиотека №130 находится по адресу улица Краснодарская, дом 20/1. (мю)
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