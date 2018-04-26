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Борьба с наркоторговлей пока не дала желаемого результата, считает Патрушев
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Борьба с наркоторговлей пока не дала желаемого результата, считает Патрушев 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Усилия стран по противодействию незаконному обороту наркотиков пока не дали желаемый результат, надо наращивать работу в этом направлении — к такому выводу пришли участники завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
На встрече обсуждалась проблематика роста производства и нелегального оборота наркотиков в мире. «Стороны признали, что усилия стран в противодействии этому злу пока не привели к желаемому результату», — сказал Патрушев.
"Необходимо продолжать совместную работу по перекрытию каналов незаконных поставок наркотических средств. От правоохранительных органов и спецслужб требуется активизировать взаимодействие по выявлению и пресечению финансовых потоков от наркоторговли, направляемых на финансирование экстремизма и терроризма", — добавил Патрушев.
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