Борьба с наркоторговлей пока не дала желаемого результата, считает Патрушев

Николай Патрушев. СОЧИ , 26 апр — РИА Новости . Усилия стран по противодействию незаконному обороту наркотиков пока не дали желаемый результат, надо наращивать работу в этом направлении — к такому выводу пришли участники завершившейся в Сочи девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил журналистам секретарь Совбеза РФ

На встрече обсуждалась проблематика роста производства и нелегального оборота наркотиков в мире. «Стороны признали, что усилия стран в противодействии этому злу пока не привели к желаемому результату», — сказал Патрушев.