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Свердловские власти дали КЗФ добро на расширение производства
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Свердловские власти дали КЗФ добро на расширение производства 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Власти Свердловской области предложат ПАО «Ключевский завод ферросплавов» варианты свободных промышленных площадей под расширение производства. Об этом в ходе рабочего визита в Сысертский городской округ сообщил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.
"Сегодня перед всем промышленным комплексом губернатором региона Евгением Куйвашевым обозначены две ключевые задачи — увеличение объема впускаемой продукции и выполнение всех социальных обязательств", — отметил глава областного минпрома.
По его словам, КЗФ динамично развивается и просматриваются хорошие перспективы его развития за счет выхода на более глубокие переделы, а также расширение производственных площадей. Правительство Свердловской области, подчеркнул Пересторонин, будет оказывать в этом всестороннюю поддержку: «Уже даны поручения предложить варианты свободных промышленных площадей с необходимой инфраструктурой, а также оказания мер господдержки через фонд территориального развития промышленности региона».
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