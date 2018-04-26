Средний объем производства СПГ первой очереди «Ямала СПГ» выше проектного на 9%

Средний объем производства сжиженного природного газа (СПГ) первой очереди «Ямала СПГ» превышает проектный уровень на 9%, говорится в презентации зампреда правления "Новатэка" Марка Джетвея.

"72-часовой тест был проведен для подтверждения проектных параметров первой очереди «Ямала СПГ». Средний уровень производства превзошел проектный на 9%", — говорится в презентации к телефонной конференции для инвесторов.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон говорил журналистам, что «Новатэк» рассчитывает на серьёзное увеличение мощности первой очереди завода по сравнению с проектной, что позволит направить дополнительные объёмы СПГ на спотовый рынок.

Производство на первой технологической линии «Ямала СПГ» началось в декабре 2017 года. Вторую очередь завода «Ямал СПГ» планируется запустить в сентябре текущего года, сообщал в конце января Джетвей. Четвертую очередь завода «Новатэк» планирует запустить в конце 2019-начале 2020 года, сообщил ранее Михельсон.