Власти Карелии рассчитывают на создание в 2019 году ОЭЗ на границе с Финляндией

ПЕТРОЗАВОДСК , 26 апреля. / ТАСС /. Правительство Карелии рассчитывает, что в следующем году в приграничном с Финляндией моногороде Вяртсиля появится особая экономическая зона (ОЭЗ), сообщил журналистам в четверг заместитель премьер-министра республики Дмитрий Родионов в кулуарах региональной инвестиционной энергетической конференции.

"В марте 2018 года премьер-министром правительства России Дмитрием Медведевым было одобрено ходатайство Карелии о создании особой экономической зоны в монопоселении Вяртсиля. Сегодня правительство Карелии ведет активную работу по подготовке этой заявки в Министерство экономического развития России Мы планируем, что к августу весь необходимый пакет документов поступит в Министерство экономического развития России, будет рассмотрен и в 2019 году такая зона появится в Карелии", — сказал Родионов.

По его словам, сейчас определяют земельные участки, которые планируют включить в особую экономическую зону. У правительства Карелии есть пул потенциальных резидентов для работы ОЭЗ, в основном они из сферы деревообработки.

Вице-премьер отметил, что находящийся на границе с Финляндией участок выбрали неслучайно. «Создание особой экономической зоны позволит финским инвесторам организовывать на территории Карелии свои производства, пользоваться более дешевой электроэнергией и рабочей силой, а также создавать свои производства и экспортировать продукцию без дополнительных таможенных пошлин. Финскому инвестору эта зона наиболее выгодна», — пояснил Родионов.

Вяртсиля — приграничный поселок городского типа, где проживают 2,9 тыс. человек. Его градообразующим предприятием является Вяртсильский метизный завод (входит в ПАО «Мечел» ). В 5 км от Вяртсиля находится крупнейший российско-финляндский пограничный переход на территории Карелии, а также таможенный пропускной пункт.